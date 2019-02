Lingen. Zum Saisonauftakt ist das Drachenboot-Team der Lingener Rudergesellschaft „Ems-Warane“ einer Einladung zum 15. Drachenboot-Indoor-Cup 2019 aus Minden gefolgt. Dort haben sich die Lingener einer Mitteilung zufolge den zweiten Platz erkämpft.

Beim Indoor-Cup im Mindener Melittabad treten jeweils zwei Drachenboot-Mannschaften gegeneinander an. Die Drachenboote der Teams schwimmen dabei parallel zueinander im Schwimmbecken und sind mit einem Seil über zwei Umlenkrollen miteinander verbunden. Je nach Rennklasse versuchen nun zehn oder auch 20 Paddler pro Boot, das gegnerische Team innerhalb von 60 Sekunden zu besiegen. Gewonnen hat, wessen Bootsspitze nach Ablauf von 60 Sekunden vorne liegt oder wer bereits vor Ablauf der Zeit 1,80 Meter Vorsprung herausgefahren hat.



Die Ems-Warane gewannen in der Gruppe „Fun-Cup“ für 10-er Teams im Jeder-gegen-Jeden-Modus zuerst zwei von drei Rennen, nur gegen das Team „Reines Ethanol“ mussten sie sich geschlagen geben. Beim Finalrennen ging es als Zweitplatzierter erneut gegen die Mannschaft „Reines Ethanol“. Auch dieses Mal reichte es trotz etwas umgestellter Taktik nicht zum Sieg.

Die Freude über den zweiten Platz war nach Angaben des Teams einerseits groß, zeigte jedoch auch: Es ist noch Platz nach oben. Daher gebe es allen Grund, nach den in der „Winterpause“ bestrittenen Indoor-Cups in Osnabrück und Minden nun weiter auf dem Dortmund-Ems-Kanal zu trainieren, hieß es weiter. Spätestens bei der 15. Lingener Drachenboot-Regatta am 29. Juni 2019 ist das Team wieder gefordert. Jeder, dessen Interesse geweckt ist, ist herzlich eingeladen, mitzupaddeln und diesen Sport auszuprobieren. Das Training findet jeden Donnerstag um 18 Uhr beim Bootshaus des Lingener Rudergesellschaft statt.

Weitere Infos auf der Homepage der LRG, auf Facebook unter „Drachenboot Lingen“ sowie unter drachenboot@lingener-rg.de