Lingen. Sie haben innerhalb von zehn Jahren Musikgeschichte geschrieben. Hits wie „Waterloo“, „Mamma Mia“ und „Dancing Queen“ verbinden ganze Generationen. Mit Glitzer, Plateauschuhen und zeitlosen, unvergesslichen Melodien wurden Abba weltweit zu Pop-Legenden.

"Abbamania the Show" kehrt 2019 wieder zurück und nimmt die Zuschauer auf ihrer Gold Tour mit auf eine Zeitreise in die schillernde Pop-Ära der 70er-Jahre. Am 3. März 2019, macht sie halt in der Emslandarena Lingen.

Die nach eigenen Angaben weltgrößte Abba-Tribute-Show zelebriert die größten Hits der schwedischen Pop-Ikonen auf authentische und detailverliebte Weise in mitreißenden Performances. Das ganz besondere Abba-Feeling lebt so richtig auf, wenn Originalmusiker und Saxophonist Ulf Andersson den Hit „I do I do I do I do“ schmettert und die Stimmen der Sängerinnen so verblüffend ähnlich zu den Originalen klingen. Mit über 30 Musikern, darunter die zehnköpfige Band Waterloo und das renommierte London Symphonic Rock Orchestra ist die Tribute-Show, die größte Produktion, die europa- und weltweit auf Tournee geht und schon über eine Million Besucher zählt.

Welttournee

Vor rund 40 Jahren – 1979 – ging Abba auf ihre zweite Welttournee in Kanada, Amerika und Europa. Riesige Freude 2018 bei allen Abba-Fans, dass die vier Originale sich im Studio nochmals für zwei neue Songs vereinen. Live wird man die schwedischen Pop-Legenden leider nur noch in Form von Hologrammen auf einer geplanten Avatar-Tour sehen können. Daher zollt Abbamania the Show seit mehr als einer Dekade Tribut an die schwedischen Weltstars, die mit über 380 Millionen verkauften Platten weltweit zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten gehören und erhält ihre Songs auf der Bühne lebendig.

Karten für 47,90 bis 73,90 Euro gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle der Lingener Tagespost. Hier wird bei Vorlage der EL-Card ein Rabatt von 2 Euro gewährt.