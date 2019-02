Lingen. Das Vorbereitungsteam der Evangelisch-lutherischen Kreuzkirchengemeinde Lingen lädt zum Gottesdienst zum Weltgebetstag in der Kreuzkirche am Freitag, 1. März, 19 Uhr, ein.

Der Weltgebetstag wird jedes Jahr von christlichen Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. Am ersten Freitag im März wird er in mehr als 120 Ländern gefeiert. Frauen aus Slowenien haben in diesem Jahr die Gottesdienstordnung erarbeitet. Sie werden von ihren unterschiedlichen Lebenssituationen, Sorgen und Nöten berichten.

Unter dem Motto "Kommt, alles ist bereit" geht es 2019 besonders darum, dass Frauen weltweit "mit am Tisch sitzen können". Deshalb unterstützt die Weltgebetstagsbewegung aus Deutschland zum Beispiel Menschenrechtsarbeit in Kolumbien, Bildung für Flüchtlingskinder im Libanon, einen Verein von Roma-Frauen in Slowenien und viele weitere Partnerinnen in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika. Gemeinsam setzen sie am Weltgebetstag ein Zeichen für Gastfreundschaft und Miteinander.