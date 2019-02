Lingen. Eine 44-jährige Frau ist am Sonntagmorgen in Lingen von zwei Männern brutal überfallen und mit einem Messer schwer verletzt worden. Jetzt hat die Polizei zwei junge Männer festgenommen. Sie haben die Tat bereits gestanden.

Die Radfahrerin war in der Nacht zu Sonntag auf einem unbeleuchteten Radweg im Lingener Ortsteil Laxten unterwegs, als sie gegen 0.20 Uhr am Mengersweg von zwei Männern vom Fahrrad gezogen wurde. Die Männer stachen mit einem Messer "mehrfach an verschiedenen Körperstellen auf sie ein", heißt es seitens der Polizei. Die Angreifer flüchteten erst, als die Frau laut um Hilfe rief. (Weiterlesen: Nach Messer-Attacke in Lingen: Mordkommission eingerichtet)

Tat bereits eingeräumt

Aufgrund der Brutalität des Angriffs ermittelten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen versuchten Mordes und richtete Mordkommission ein. Mit Blick auf die Verletzungen, die das Opfer erlitten habe, müsse davon ausgegangen werden, dass die Täter eine Tötungsabsicht hatten, sagte Dennis Dickebohm, Pressesprecher der Polizei am Montag auf Nachfrage dieser Redaktion.

Jetzt konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen. Es handelt sich um zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren. Sie haben die Tat bereits eingeräumt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Nachricht über die Messer-Attacke hatte am Sonntag schnell in Lingen und Umgebung die Runde gemacht. Gerade in den sozialen Netzwerken wild spekuliert, dass es sich dabei um Männer mit Migrationshintergrund handeln soll. Die Spekulationen waren falsch, laut Polizei haben die beiden Festgenommen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Männer in Untersuchungshaft

Bei der 44-jährigen Frau soll es sich um ein Zufallsopfer gehandelt haben. Die Männer haben keine persönlichen Verbindungen zu der Frau gehabt, heißt es weiter. Die Tatverdächtigen wurden am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, sie befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. Die Frau befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Nachdem sie noch in der Nacht des Angriffes notoperiert worden war, befindet sie sich jetzt außer Lebensgefahr.