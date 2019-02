Lingen. Die Lingenerin Andrea Kolf ist am Dienstagabend in der ProSieben-Sendung "Das Ding des Jahres" aufgetreten. Mit ihrer Erfindung, einer Hilfe zum Käseschneiden, musste sie gegen den Aachener Darren Obrigkeit antreten, der sich auf Holz spezialisiert hat.

"Cheesetten" so lautet das Produkt, das Andrea Kolf aus Lingen erfunden hat. Es sind kleine Plastikhalter, die links und rechts in den Käse gepickt werden, um die Finger zu schützen. Wovor? Vor Käsegeruch. Genau der hatte die Kommunikationswirtin immer an den Händen gestört, wenn sie sich von Hartkäse eine Scheibe abschneiden wollte. Ein weiterer Vorteil: Der Käse muss nicht mit der Hand angefasst werden, was sich gerade beim Buffet als nützlich erweist, wo bekanntlich Käse durch viele Hände geht. (Weiterlesen: Mit dieser Erfindung nimmt eine Lingenerin bei "Das Ding des Jahres" teil)

Konkurrenz durch Tragehilfe für Holz

Mit ihren "Cheesetten" hat die Lingenerin nun bei der ProSieben-Sendung "Das Ding des Jahres" teilgenommen. In einem Duell musste sie gegen einen weiteren Erfinder und sein Produkt antreten. Genauer gesagt, gegen Darren Obrigkeit aus Aachen, der mit seiner Erfindung "Pinch A Log" am Start war. Einer Tragehilfe für Holzstücke. Beide Tüftler mussten nacheinander dem Publikum sowie der Jury, bestehend aus Rewe-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog, "Amorelie"-Gründerin und -Geschäftsführerin Lea-Sophie Cramer, Model Lena Gercke und Moderator Joko Winterscheidt, ihre Erfindungen präsentieren.

"Ich glaube, ich wäre zu faul dazu, die Halter anzubringen und würde den Käse mit der Hand anfassen." "Amorelie"-Gründerin und -Geschäftsführerin Lea-Sophie Cramer

Lächelnd trat Andrea Kolf am Dienstagabend vor die Jury und zeigte mithilfe verschiedener Käsesorten, wie leicht die Plastikhalter anzubringen sind. Sie lud die Jury ein, es selbst zu testen und erhielt eine Reaktion, mit der sie nicht gerechnet hatte. "Ich mag keinen Käse", sagte Joko Winterscheidt und auch Lea-Sophie Cramer war skeptisch. "Ich glaube, ich wäre zu faul dazu, die Halter anzubringen und würde den Käse mit der Hand anfassen", gab sie offen zu. Interesse bekundete dagegen Hans-Jürgen Moog, dieses verflog jedoch ein wenig, als er den Preis des Produktes erfuhr. Eine Packung "Chesetten" mit zwei Haltern kostet knapp sechs Euro. Moog: "Das ist ganz schön viel."

Positiver verlief es dagegen bei Darren Obrigkeit aus Aachen und seiner Erfindung "Pinch A Log". Die Tragehilfe für Holz kam gerade bei Model Lena Gercke positiv an. In ihrer Kindheit hätte sie immer Holzstücke zum Kamin tragen müssen und habe festgestellt, dass der Rücken dadurch sehr belastet wird. Eine Abhilfe soll das Tragesystem aus Aachen sein, das ebenfalls mit 80 Euro pro Stück preislich höher liegt. Gercke: "Ich würde es dennoch kaufen."



Keine Chance gegen "Pinch A Log"

Nicht nur das Model war von der Erfindung überzeugt, auch die anderen Jury-Mitglieder. Sie alle vergaben am Ende des Duells ihre Stimme an Obrigkeit. Auch Joko Winterscheidt, obwohl er mit Holz nicht viel anfangen könne, aber mehr als mit Käse. Auch das Publikum beurteilte die Aachener Erfindung positiver als die Konkurrenz aus dem Emsland. 78 Prozent stimmten für "Pinch A Log", 22 Prozent für die "Cheesetten". Andrea Kolf nahm das Ergebnis mit einem Lächeln hin. Für die Lingenerin war der Auftritt eine tolle Erfahrung. "Die Möglichkeit, seine Erfindung im Fernsehen präsentieren zu dürfen, ist schon ein Gewinn."