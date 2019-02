Lingen. Die fleißigen Frauen der Handarbeitsgruppe Baccum haben beim Weihnachtsbasar in der Hedonklink viele selbstgefertigte Gegenstände verkauft. Den Erlös in Höhe von 2000 Euro haben die Frauen nun verteilt.

Ingo Rühlmann, Leiter des Hauses St. Katharina in Thuine, erhielt einer Mitteilung zufolge1200 Euro. Das Geld soll für die Neugestaltung des Gartens der Pflegeeinrichtung für Demenzkranke verwendet werden. Über eine Spende in Höhe von 600 Euro freute sich Kerstin Lüken-Stoke vom Baccumer Kindergarten. Die Kita möchte das Geld für eine Tastwand im Eingangsbereich verwenden. Für Blumenschmuck in der Kirchengemeinde nahm Margret Roling 200 Euro entgegen. pm