Raffinerie in Lingen setzt neue Maßstäbe

Ein Blick ins Innere des neuen Verwaltungs- und Dienstleistungszentrums der BP an der Waldstraße in Lingen. Foto: Kilian Westkamp

Lingen. Rohöl „kann“ die Raffinerie in Lingen. Sie hat bei der Verarbeitung keinen Grund, sich gegenüber der weltweiten Konkurrenz zu verstecken. Das muss sie nun auch nicht mehr, was die Modernität ihrer Arbeitsplätze in der Verwaltung und Dienstleistung anbelangt.