Lingen. Im Rahmen der Jubiläums- und Verabschiedungsfeier blickten Christine Schrammen, Leitende MTA-R der Radiologie, auf 40 Jahre Dienstzugehörigkeit und neun weitere Kolleginnen und Kollegen auf 25 Jahre zurück. In den wohlverdienten Ruhestand wurden fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verabschiedet.

"Ein Mitarbeiterteam mit großem Wissen und Erfahrungsschatz bildet eine wichtige Säule, die für eine stabile Zukunft des Bonifatius Hospitals essentiell ist", unterstrich die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung Nicole Schulte bei der Feier im Lingener Krankenhaus. Personalchef Jens Eilers dankte: "Seit vielen Jahren ist das Bonifatius Hospital unverzichtbar für die gute gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung der Region. Dies wäre sicher nicht möglich ohne eine Mitarbeiterschaft, die sich mit ihrem Fachwissen und Einsatzwillen um ihre Bereiche im Krankenhaus kümmert." Gemeinsam mit dem Ärztlichen Direktor Dr. Olaf A. Brinkmann und dem Pflegedirektor Ludwig Kerschbaum wurde jeder einzelne Jubilar mit Vorstellung des Lebensweges und seinen besonderen Eigenschaften und Leistungen geehrt.

Verabschiedung in den Ruhestand

Pastorin Christiane Ewert hatte für die Verabschiedeten in den Ruhestand, Dr. Werner Marks, Elisabeth Seybering, Gesine Bavink, Magdalena Heilen und Margret Krumme, den Rat, vielleicht einmal auch anders sein zu können, frei nach dem Zitat von Ödön von Horvath: "Eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu!" Und so sahen die Ruheständler diese Feier auch als einen gelungenen Abschluss einer ereignisreichen und guten Zeit in "ihrem Boni".