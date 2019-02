Lingen. Wer in Lingen ein altes Haus kaufen will, der darf auf einen Zuschuss der Stadt hoffen - und das Geld soll auch noch im Jahr 2019 fließen. Das ist nach einem Antrag der SPD nun noch einmal vom Planungs- und Bauausschuss einstimmig bekräftigt worden.

Um jungen Leuten den Kauf älterer Immobilien schmackhaft zu machen, hatte die Stadt Lingen erstmal 2016 das Förderprogramm "Jung kauft Alt" aufgelegt. Der Abriss nutzbarer Häuser soll so verhindert werden, insbesondere dort, wo Siedlungen gewachsen sind.

Der Link zur Richtlinie Richtlinie zur Förderung von Wohneigentum in der Stadt Lingen (Ems) „Erwerb von bestehenden Wohngebäuden für eigengenutztes Wohneigentum"







Für die Sanierung solcher Häuser können die meist jungen Käufer einmalige Zuschüsse von der Stadt bekommen: Alleinstehende 2000 Euro, Ehepaare 4000 Euro - und für jedes Kind können noch einmal 2000 Euro dazu kommen. Jedoch nur, wenn das Einkommen die Grenzen von 50.000 Euro (Alleinstehende) oder 80.000 Euro (Familien) nicht übersteigt; wenn weitere Menschen im Haus leben, erhöht sich diese Grenze.

Für solche Häuser gibt es Geld Die Häuser sollen: in Siedlungen stehen

später selbst bewohnt werden

höchstens zwei Wohnungen haben

vor dem 1. November 1977 erstmals bezogen worden sein





Ausgezahlt wird das Geld, wenn der Kauf des Hauses per Eintrag im Grundbuch besiegelt ist, ein Energieberatungsbericht vorgelegt wurde und das Haus als Hauptwohnort gemeldet wurde.

Während die Stadtpolitiker im Haushalt 2018 noch 75.000 Euro für das Programm freigaben, wurden die Mittel für das Jahr 2019 bei den Haushaltsberatungen auf 100.000 Euro erhöht. Bei jener Sitzung des Finanzausschusses am 13. November wurde jedoch vereinbart, dass kein Antrag an einem leeren Fördertopf scheitern soll. Fehlende Mittel, so die Einigung im Ausschuss, sollen nachgeschossen werden.







Sorge, dass Letzteres in Vergessenheit gerät, hatte nun offensichtlich die SPD. Deren Fraktionsvorsitzende Edeltraut Graeßner beantragte für die jüngste Sitzung des Planungs- und Bauausschuss den offiziellen Beschluss, dass die Mittel für 2019 im Fall der Fälle aufgestockt werden. Alle Ausschussmitglieder stimmten dem zu.

Bislang Anträge über 90.000 Euro

In einer Stellungnahme zum Beschlussvorschlag hatte die Verwaltung mitgeteilt, dass bisher für das Jahr 2019 Anträge mit einem Volumen von 90.000 Euro vorliegen. Jedoch hätten noch nicht alle Antragsteller sämtliche Voraussetzungen erfüllt. Die Vereinbarung aus dem November bestätigte die Verwaltung darin.

CDU-Ausschussmitglied Thomas Brümmer wunderte sich, warum die SPD einen Beschluss forderte. "Es soll auch jeder Verwaltungsangestellte wissen", meinte Graeßner daraufhin und betonte, dass keine Auszahlung auf das Jahr 2020 verschoben werden soll, wenn die Vorgaben erfüllt sind.