Für die vier Geschwister von Meyer Herz sind vor dem Standort des ehemaligen Hauses Herz an der Wilhelmstraße 21 (auf dem heutigen Parkplatz des Bonifatius-Hospitals) in Lingen Stolpersteine verlegt worden. Auch sie sind eine Form der Erinnerung Foto: Carsten van Bevern

Lingen. Um die Zukunft von Erinnerungsarbeit geht es beim nächsten Lehrhausgespräch, zu dem das Forum Juden-Christen am Mittwoch, 27. Februar, um 19.30 Uhr in die Jüdische Schule am Synagogenplatz in Lingen einlädt.