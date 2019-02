Lingen. Mit Hakenkreuzen haben Unbekannte zahlreiche Autos sowie ein Haus in Holthausen-Biene beschmiert. Es ist nicht der erste Fall dieser Art im südlichen Emsland.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Unbekannten in zahlreiche unverschlossene Autos und mehrere ebenfalls unverschlossene Häuser an der Biener Straße und an der Ringstraße ein. Es wurden unterschiedliche Wertsachen gestohlen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim. Drei der betroffenen Autos und ein Haus an der Biener Straße wurden zusätzlich mit Hakenkreuzen beschmiert.

Vorfälle auch in der Samtgemeinde Lengerich

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in diesem Jahr im südlichen Emsland: Mit mehreren schwarzen und weißen Hakenkreuzen, SS-Runen und weiteren großflächigen verfassungsfeindlichen Schmierereien hatten ebenfalls Unbekannte zwischen dem 3. Februar und dem 4. Februar das Vereinshaus des SV Victoria Gersten beschmiert. Die Samtgemeinde Lengerich hatte daraufhin eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise zur Ergreifung der Täter ausgelobt.

In einem vergleichbaren Fall hatte auch die Gemeinde Messingen ebenfalls 500 Euro Belohnung ausgesetzt. Am dortigen Vereinsheim des SV Adler Messingen hatten Unbekannte Tage zuvor ähnliche Schmierereien angebracht. (Weiterlesen: Nazi-Schmierereien auch am Vereinsheim von Victoria Gersten)

Polizei sucht Zeugen

Hinweise zu dem jüngsten Fall in Holthausen-Biene als auch zu den anderen Straftaten nimmt die Polizei Lingen unter Tel. 0591 870 entgegen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens in Holthausen-Biene ist noch nicht bekannt.