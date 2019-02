Lingen. Schüler aus den Klassen 8a, 9a und 9b der Mosaik-Schule Lingen des Christophorus-Werkes haben sich vom 4. bis 8. Februar zusammengetan und gemeinsam ein Zeitungsprojekt gestaltet. Darüber haben sie jetzt selbst einen Bericht verfasst.

Nach der Begrüßung und Einführung in die Woche durch eine Lehrkraft, wurden die Schüler in drei Gruppen eingeteilt. In allen drei Gruppen ging es thematisch um den Aufbau einer Zeitung. Eine Gruppe befasste sich mit den vier Büchern, andere stellten fest, dass jeder Artikel die fünf W-Fragen (Wer? Wo? Was? Wann? Warum?) beantworten sollte, sowie dass die Zeitung immer aus festen Rubriken besteht.

Am nächsten Tag war Wilfried Roggendorf aus der Redaktion der Lingener Tagespost da und hat uns die Herstellung der Zeitung und seine Arbeit in der Redaktion vorgestellt. Das war ganz schön interessant. Danach hat eine Gruppe einen Artikel über den Bombenfund in Lingen geschrieben und eine eigene Titelseite gestaltet. Eine andere Gruppe hat aus Zeitungen einen Menschen geformt und einen Baum aus Zeitung geklebt, wobei der Stamm aus Schlagzeilen bestand und die Krone aus Artikeln aus den Bereichen Sport, Politik, Wirtschaft und Medien. Die dritte Gruppe hat einen alten Schultisch inklusive Stuhl mit Zeitungsschnipseln beklebt, die später für eine Leseecke genutzt werden sollen.

Bepackt mit Lunchpaketen, Vorfreude und auch ein bisschen Skepsis ging es am nächsten Morgen mit Bullis Richtung Osnabrück zum Druckerzentrum der NOZ. Hier haben wir uns angeguckt, wie eine Zeitung hergestellt wird. Wir haben riesige Papierrollen gesehen, die ausgerollt von Lingen bis nach Meppen reichen, die mehr-stöckige Druckmaschine und eine Maschine, die die Zeitung und Prospekte zusammenführt. Wir können es jedem empfehlen dort hinzufahren.

Abschließend haben wir uns morgens in den Gruppen getroffen, um unsere Präsentation zu üben. Im Anschluss stellte jede Gruppe ihre Projektarbeit den anderen und der stellvertretenden Leitung vor, um sie angemessen zu würdigen. Wir hatten eine schöne und interessante Woche.