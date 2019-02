Lingen. Seit Jahren ist in Lingen klar: An der Großen Straße muss etwas passieren. Sie fällt gegenüber der übrigen Innenstadt ab, immer wieder gibt es Leerstände. Die Stadtverwaltung hofft auf viel Geld aus dem Städtebauförderprogramm "Stadtumbau West", um Abhilfe zu schaffen – und hat dabei nicht nur die Große Straße im Blick.

Aus der Größe der Aufgabe machte Stadtbaurat Lothar Schreinemacher keinen Hehl, nachdem er den Mitgliedern des Planungs- und Bauausschusses in deren jüngster Sitzung klar gemacht hatte, was alles dazu gehört, um den Antrag auf Städtebauförderung für das Gebiet "Große Straße und Umgebung" bis zur Meldefrist am 1. Juni 2019 auf den Weg bringen zu können. Die Einwohner mit ins Boot holen, das Gebiet eingrenzen, Strukturdaten erheben, ein Konzept schreiben - und nicht zuletzt die politischen Beschlüsse einholen. "Das alles bis zum Sommer", sagte Schreinemacher. Also innerhalb von knapp drei Monaten.





Dass insbesondere in der Großen Straße etwas geschehen muss, hatten im vergangenen Jahr dortige Geschäftsleute offen kundgetan. Sie berichteten von finanziellen Einschnitten, fehlender Attraktivität aufgrund wiederkehrender Leerstände - und auch von Kommunikationsproblemen mit der Stadt.(Weiterlesen: Leerstände: Wie sieht die Zukunft der Großen Straße aus?)

Stadt sieht Sanierungsbedarf

Hatte die städtische Wirtschaftsförderung im vergangenen Jahr in Sachen Leerstände noch von einer Momentaufnahme gesprochen, formuliert die Stadtverwaltung den Handlungsbedarf für die Große Straße und das umliegende Gebiet nun sehr deutlich. In der Vorlage für die öffentliche Ratssitzung am Mittwoch (16 Uhr, Rathaus), in der es einen Beschluss für das Vorhaben geben soll, heißt es nun: "In einer ersten Erfassung der Bestandssituation des Bereichs Große Straße wurden Funktionsverluste im Bereich des Einzelhandels sowie dringende bauliche Bedarfe und Sanierungsbedarfe festgestellt." Es seien Leerstände und Entwicklungen zu beobachten, "die eine städtebauliche Auseinandersetzung mit der gegebenen Situation erfordern".





Auf die Große Straße beschränken will sich die Stadtverwaltung allerdings nicht, erläuterte Schreinemacher im Planungs- und Bauausschuss. Dann hätte ein Antrag auf Städtebauförderung wohl wenig Aussicht auf Erfolg. Zudem hat die Verwaltung auch "für die umliegenden Straßenzüge und ihre Nutzungen" in der jüngsten Vergangenheit ähnliche Entwicklungen wie in der Großen Straße ausgemacht. Deshalb soll sich der Antrag auf das Gebiet zwischen dem Rathaus im Süden, der Straße Am Wall Süd im Norden und Westen sowie der Kirchstraße im Osten beziehen. Eine punktuelle Ausweitung steht dabei zu Diskussion, Robert Koop (Bürgernahe) schlug beispielsweise im Ausschuss vor, das alte Krankenhaus einzubeziehen. Festgelegt werden muss das Gebiet aber erst nach Aufnahme ins Förderprogramm.

Fachliche Hilfe will die Stadt bei der Reurban Stadterneuerungsgesellschaft aus Oldenburg und der Gesellschaft für Stadtsanierung aus Nordhorn suchen. Wenn die vorbereitenden Untersuchungen und das Konzept überzeugen und die Aufnahme in die Städtebauförderung des Landes und Bundes gelingt, winken hohe Fördermittel. Denn öffentliche Maßnahmen würden dann zu je einem Drittel vom Land Niedersachsen, dem Bund und der Stadt finanziert.

Von der Steuer absetzbar

Denkbar sind dann die Förderung von Verbesserungen öffentlicher und privater Flächen, der Umbau von Gebäuden (auch Baudenkmäler), der Rückbau nicht mehr benötigter Gebäude. Schreinemacher stellte auch für Eigentümer interessante steuerliche Abschreibungen vor, die mit dem Programm einher gehen. Beispielsweise könnten Investitionen in vermietete Wohn- und Gewerbegebäude innerhalb von zwölf Jahren zu 100 Prozent von der Steuer abgesetzt werden.

Auskunftspflicht

Angewiesen ist die Stadt Lingen bei den Untersuchungen für den Antrag auf die Auskünfte der Immobilien-Eigentümer. Einen ersten Informationsabend hat es deshalb kurzfristig am 12. Februar bereits gegeben, nachdem der ursprüngliche Termin durch die Bombensprengung am 31. Januar verhindert wurde. Damit eine Kommune wie die Stadt Lingen die Sanierungsbedürftigkeit eines Gebietes feststellen kann, sind Eigentümer laut Baugesetzbuch (§138) dazu verpflichtet, Auskunft zu geben.

Wenn es gelingt, den Antrag rechtzeitig bis zum 1. Juni 2019 zu stellen, rechnet Schreinemacher mit der Entscheidung über die Aufnahme ins Städtebauförderprogramm frühestens im Frühjahr 2020. Bei einem positiven Bescheid müsste dann eine Sanierungssatzung erstellt werden und die Pläne ausgearbeitet werden. Maßnahmen, so schätzt Schreinemacher, könnten dann über einen Zeitraum von acht Jahren umgesetzt werden.



Koop regt Satzung für Vorkaufsrechte an

Positiv standen die Mitglieder des Planungs- und Bauausschuss dem Vorhaben gegenüber: Sie empfahlen dem Rat einstimmig, die Verwaltung offiziell mit dem Antrag auf Aufnahme in die Städtebauförderung zu beauftragen. Der Bürgernahe Koop wünschte sich, dann die große Chance zu nutzen, mehr Wohnen in der Innenstadt zu ermöglichen. Auch regte er an, dass sich die Stadt über eine Satzung Vorkaufsrechte für das Sanierungsgebiet sichert, "damit die Grundstücke nicht vorab über den Tisch gehen".

Auch CDU-Ratsherr Thomas Brümmer steht dem Vorhaben positiv gegenüber. Es gebe viel Sanierungsbedarf in dem Gebiet. Allerdings stellte er mit Blick auf die nahende Antragsfrist auch die Frage:

Ist das alles noch umsetzbar?