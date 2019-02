Kultiges: Was ist los am Wochenende im südlichen Emsland? CC-Editor öffnen

Die Messe "Faszination Angeln" findet Samstag und Sonntag in den Emslandhallen Lingen statt. Foto: Felix Reis

Lingen. Hobbyangler können sich auf eine zweitägige Messe am Wochenende in den Emslandhallen freuen. Klassische Musik gibt sowohl in der Musikschule Lingen als auch im Theater Nordhorn zu hören. Ferner stehen im Veranstaltungskalender eine Komödie, ein plattdeutsches Theaterstück, Comedy und ein besonderer Büchermarkt.