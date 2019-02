Lingen. Bei Erdarbeiten im Alten Hafen in Lingen werden die Grundmauern eines im Zweiten Weltkriegs durch Bomben zerstörten Hauses freigelegt. Dies und die Bombensprengung dort am 31. Januar 2019 wecken bei Klaus Drees Erinnerungen an einen schlimmen Tag vor genau 75 Jahren.

Montag, 21. Februar 1944. Rosenmontag. Unbekümmert spielt der neunjährige Klaus auf dem Hinterhof mit seinem Tretroller und umrundet wie ein Karussell die Lindenbäume. Mit seinem Zwillingsbruder Ulrich und seiner Mutter Änne wohnt er in der Straße „Unter den Linden“, ganz in der Nähe des Alten Hafens. Dort befindet sich das Wagenwerk des Eisenbahnausbesserungswerkes. Plötzlich Fliegeralarm! Britische und amerikanische Geschwader befinden sich im Anflug auf Lingen, werfen zahlreiche Sprengbomben ab, die in den Wohngebieten schwere Schäden anrichten. Bei dem Bombenangriff sterben 42 Personen, 38 werden schwer, 80 weitere leicht verwundet. Der damals neunjährige Klaus Drees überlebte diesen Angriff im Keller des Elternhauses.

Verschüttet im stockdunklen Keller

Der Tag des Angriffs: Klaus rennt sofort ins Haus. Volltreffer. Bereits herabfallende Schornstein-Trümmerteile treffen ihn. Mit Glück erreicht er noch den Luftschutzkeller. Eine riesige Stichflamme entweicht dem Zählerkasten. Dann ist es stockdunkel. Die Drei sehen und hören nichts. Dicke Mauern versperren den Verschütteten den Weg nach oben.





Klaus Drees ist heute 84 Jahre alt. Über dieses schreckliche Ereignis wollte er nie mehr reden, wollte die Vergangenheit nicht wieder ans Tageslicht holen. Am 31. Januar holt ihn die Vergangenheit wieder ein. Der Bombenfund am Alten Hafen, die Sprengung des Blindgängers sowie die zutage kommenden Fundamente des Elternhauses decken die scheinbar längst vergessenen Gedanken wieder auf. „Ich habe sie doch nicht vergessen, sondern wohl nur verdrängt“, sagt er und erzählt im Beisein seiner Ehefrau Jutta und des Sohnes Frank seine Geschichte.

Nach der Rettung bricht Kellerdecke zusammen

„Mein Onkel, Mutters Bruder Karl, wohnte auf der anderen Seite des Hafens und hatte den Angriff mitverfolgt. Sofort ist er zu den Trümmern rüber gelaufen, nahm einige auf der Straße patrouillierende Soldaten mit, die uns ausgebuddelt haben“, erzählt er. Wie lange sie verschüttet waren, weiß er nicht mehr. Schätzungsweise etwa eine halbe Stunde. Wir wussten uns überhaupt nicht zu helfen und haben gebetet. „Wo seid ihr? Lebt ihr noch?“, hätten die Männer gerufen. Die Rettung hätte keine Minute länger dauern dürfen, „denn als wir draußen standen, brach die Kellerdecke in sich zusammen. Auf ihr stand noch ein sehr schwerer Tresor vom Kohlenhändler Andre. „Sonst wären wir in unserem Geburtshaus drin geblieben und ums Leben gekommen“, berichtet er stockend. „Als ich das Tageslicht und die Sonne sah wusste ich: Ich lebe noch, wir leben noch! Ein unbeschreibliches Gefühl!“

"Außer dem Leben und was wir am Leibe trugen nicht mehr"

Der Angriff galt dem Wagenwerk und dem Packhaus, das auch zerstört wurde. „Die Trümmerwüste zu sehen, war einfach nur schrecklich. Und unsere Mutter war für Monate ein zitterndes Nervenbündel“, sagt er leise sprechend. Der Vater sei als Soldat in Griechenland gewesen. Für die mittellose Mutter mit ihren beiden Kindern, die ältere Schwester lebte in Bremen, hieß es: wohin? Die Straßen waren beschädigt oder gesperrt. „Beschwerlich war der Weg am Dortmund-Ems-Kanal entlang, am Alten Friedhof vorbei bis nach Altenlingen. Über die Meppener Straße erreichten wir dieses Haus in der Kaiserstraße. Hier wurden wir aufgenommen, durften bleiben. Und hatten außer unserem Leben und was wir am Leibe trugen nichts mehr. Als Neunjährige wuchsen wir über uns hinaus, arbeiteten im großen Garten, trösteten unsere Mutter.“ Die behelfsmäßige Oberwohnung war nun für lange Zeit das Zuhause, das sie mit bis zu 20 verwandten Personen teilten. „Wir Jungen erlebten, was Zusammengehörigkeit, was Familie bedeutet. Oma kochte für uns. Mehr als 15 Personen saßen am Mittagstisch“, erinnert sich Drees. Den Schock hätten die Kinder in dieser Großfamilie recht schnell überwunden und zum „normalen Leben“ zurückgefunden. Das zerbombte Elternhaus wollte er nie wiedersehen. „Ein Zurück dorthin gab es für mich nicht“, betont der alte Herr.

Wäre der Blindgänger am 31. Januar nicht entdeckt worden, wären auch die Fundamente, der Grundriss des Hauses nicht mehr aufgedeckt worden. Doch sein Sohn Frank, Architekt in Hannover, habe von der Bombensprengung gehört und Fotos von den Erdarbeiten angefertigt. „Das ist der Keller, in dem mein Vater den Bombenangriff erlebt und überlebt hat“, sagt er und weist auf das Bild. Die Trümmer seien in die Grube gefallen, alles sei eingeebnet worden. „Vermutlich liegt alles noch so dort unten, wie er den Keller verlassen hat“, mutmaßt Sohn Frank. Von sich aus hätte der Vater nicht mehr über die Kriegserlebnisse geredet. „Er hat die Zeit nur verdrängt, nicht verarbeitet. Das sitzt tief und hat ihn erschüttert“, weiß auch die Mutter und Ehefrau und lenkt das Thema auf eine andere Situation, als der Schutzengel zwölf Jahre später wieder die Flügel über ihren Ehemann ausbreitete. Als Tischler habe er auch in der Schweiz gearbeitet und kam aufgrund von Meinungsverschiedenheiten 1956 wieder zurück. Ein Passagierflugzeug sei zwischen Basel und Zürich in dem Ort abgestürzt, in dem er gearbeitet hatte. „Der Ort war überwiegend zerstört, es gab viele Tote und Verletzte und wer weiß, was mir widerfahren wäre?“, blickt er zurück.

„Hoffentlich kommt so etwas nie, nie wieder"

Inzwischen sind Jutta und Klaus fast 60 Jahre verheiratet und begehen bald ihre Diamantene Hochzeit. In der Kaiserstraße 10 hätten sie lange gewohnt, anschließend in Darme und seien hierher zurückgekommen. Aus dem Wohnzimmer blickt man ins großflächige Grüne. Frank, Jutta, Klaus Drees gehen nach draußen in die wärmende Wintersonne. „Hoffentlich kommt so etwas nie, nie wieder“, sagt er mahnend und schaut in den blauen Himmel.