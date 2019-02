Spelle. In Spelle ist es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Nordumgehung gekommen. Drei Menschen, darunter ein Kind, wurden verletzt.

Wie die Polizei in Lingen auf Nachfrage mitteilt, wollte ein 38-Jähriger, der von Spellen in Richtung Schapen fuhr, kurz vor dem Kreisverkehr mit seinem Wagen nach Links auf eine Hofeinfahrt abbiegen. Hierbei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug, in dem eine 43-Jährige Frau und ein zehnjähriges Mädchen saßen. Es kam zum Zusammenstoß. Alle Insassen wurden leicht verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht.





Für die Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei und half bei den Aufräumarbeiten.