Lingen. Zu einer historischen Befestigungsanlage ist das Emslandmuseum in Lingen zwar nicht umgestaltet worden, aber es präsentiert seit Sonntag eine umfangreiche und vielfältige Ausstellung zum Thema: „Leben hinter Wall und Graben – die Tradition der Festungsstädte“.

Hinter diesen „Geschichtsbildern“ erfahren die Besucher einen epochalen Einblick in das Alltagsleben der Festungsstädte Lingen und dem niederländischen Coevorden. „Historische Festungspläne mit markanten, sternförmig angelegten Bastionen und szenenreiche Belagerungsstiche vermitteln bis heute ein heroisches Bild stolzer Verteidigungsanlagen, die dann in den meisten Fällen schließlich doch von irgendeinem Belagerer bezwungen werden konnten“, erwähnte der Erste Vorsitzende, Wilhelm Brundiers, in seiner Eröffnungsrede.

Konflikte zwischen Zivilisten und Soldaten

Eng lebte die Zivilbevölkerung mit dem Militär, vor allem in Friedenszeiten, zusammen. „Die Bewohner machten mit den Soldaten glänzende Geschäfte. Besonders die Bäcker, Schlachter, Schneider, Schmiede und natürlich die Gastwirte. Konnten oder wollten die Soldaten ihre Zeche nicht bezahlen, dann galt das Recht des Stärkeren.“ Brundiers skizzierte Situationen der brutalen Erstürmungen, Kampfhandlungen auch zwischen Zivilisten und Soldaten, der Stadtbrände, „die das Werk ganzer Generationen vernichteten.“ Die ausgeplünderten Bürger, vor allem die wehrlose Landbevölkerung seien den Brandschatzungen und Räubereien der marodierenden Soldateska ohne Schutz und Hilfe ausgeliefert gewesen.



Der 80-jährige spanisch-niederländische Krieg im 17. Jahrhundert habe auch für Lingen und das Emsland gravierende Folgen gehabt. Für die gemeinsam realisierte Ausstellung dankte Brundiers der anwesenden Kuratorin Stefanie Hornemann-Ottens vom Stedelijk-Museum Coevorden. Auch dankte er der Familie Oosthuys, die den Nachlass des Hobby-Archäologen Hartmut Oosthuys dem Emslandmuseum überließ. Zudem galt sein Dank Manfred Buschhaus, „der die Arbeit von Hartmut Oosthuys aus fachlicher und denkmalpflegerischer Sicht über viele Jahre begleitet und dokumentiert hat.“









Die ausgestellten Bodenfunde sind authentische Festungszeit-Zeugnisse. Kanonen- und Musketenkugeln erinnern an die Kämpfe, Weinkrug-Fragmente, Bierhumpen und Tabakpfeifen spiegeln das Alltagsleben der Soldaten wider.

Spuren noch heute sichtbar

Alte Stadtansichten, Festungsgrundrisse und Belagerungsstiche zeigen das enge Nebeneinander von Zivilbevölkerung und Militär in einer mit Wall und Graben befestigten Garnisonsstadt. Aus den Bürgerhaushalten stammen Küchengeschirre und Alltagsgegenstände. Ofenkacheln und Reste bemalter Fensterschreiben dokumentieren die Wohnverhältnisse in den Zeiten der spanischen und niederländischen Besatzung. Wo Spuren der Festungszeit bis heute sichtbar sind und welche Traditionen in Lingen auf die Festungszeit zurückgehen – von alten Straßennamen über den ehemaligen Spinolamarkt bis zum Kivelingsfest, erläuterte Museumsleiter Andreas Eiynck ebenfalls beim Rundgang.













Zwei vom „Medien-Atelier Emsland“ erstellte Animationsfilme über die Belagerungen und Eroberungen der Festung Lingen von 1597 und 1605 zeigen die wechselvolle Geschichte um Sieg und Niederlage, um Leben und Tod.

Bis zum 13. Oktober ist die Ausstellung dienstags bis sonntags von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr oder nach Vereinbarung zu sehen.