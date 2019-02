Lingen. Das war ein sehr bereicherndes, besinnliches und auch beeindruckendes Konzert, mit dem Kreiskantor Peter Müller jetzt einen ganzen Orgelzyklus in der Lingener Kreuzkirche eröffnet hat. Der Anlass ist der anstehende 60. Geburtstag der herrlichen Orgel in der Kirche.

Gebaut von der Firma D.A. Flentrop aus dem Niederländischen Zaandam wurde diese Orgel am 12. Juni 1959 eingeweiht und erfüllt seither die Kirche mit seinem ausgesprochen schönen Klang. 1999, nach 40 Jahren erhielt sie eine Neuintonation, jetzt feiert sie einen weiteren „runden“ Geburtstag und der wird gefeiert. „Da dachte ich mir, ich spiele mal wieder Bach“ eröffnet Peter Müller eingangs lapidar und legt dabei ein recht beachtliches Programm vor.



Konzert Nummer eins widmet sich der Chorälen der „Neumeister-Sammlung“. Namenspate dieser Sammlung ist der Vogtländer Organist Johann Gottfried Neumeister, der diese wohl nach 1790 als eine Art ‚Reisegepäck‘ niederschrieb. Seine Sammlung umfasste etwa 80 Choralvorspiele, davon 38 frühe Kompositionen Johann Sebastian Bachs. Von diesen waren 36 zuvor unveröffentlicht. Die Sammlung ging später an die amerikanische Yale-Universität, in deren Bibliothek die Werke einen längeren „Dornröschenschlaf“ durchlebten, so Müller, ehe sie 1980 wiederentdeckt wurden und seither einen wichtigen Lückenschluss im Bachischen Œuvre darstellen. Sie reihen sich nun als Nummern 1090–1120 in das Bachwerkeverzeichnis (BWV) ein.

100 Minuten Bach zum Genießen

Peter Müller trug diese Werke hier als großen Zykus vor, eingerahmt von weiteren frühen Orgelwerken Bachs. Damit gab es rund 100 Minuten Bach zum Genießen zum Besinnen und mit Interesse zu verfolgen. Dabei erwies sich abermals Peter Müller als Meister seines Fachs, der die Werke sehr transparent und hörenswert aufs Instrument brachte.

Ein sehr kluger und für die Hörer zudem hilfreicher Zug war es da, die Choraltexte parallel nicht nur als Beilage im Programmtext, sondern auch per Beamer auf der Leinwand neben dem Altarraum verfolgbar zu machen. Geben doch diese so manchen interessanten Einblick in die theologische Gedankenwelt der Barockzeit. Auch die Begegnung mit Sprache und Emotionen, mit Bildern und Vorstellungen, welche diesen Texten zu entnehmen sind, wirkten sehr reizvoll und auch lehrreich. Geht es doch in den Texten der Sammlung thematisch quer das Kirchenjahr wie auch durch das ganze Leben eines Christenmenschen. „Her Gott! nun schleuß den Himmel auf, mein‘ Zeit zum End sich neiget;...“

Zusammen mit den Worten gehört, wird dieser Zyklus an keiner Stelle lang - er war wohl so nie angedacht und verfolgt auch keine Dramaturgie. Gleichwohl sind es belebende Momente, wenn einzelne Choräle melodisch und klanglich auszureißen scheinen aus dieser Reihe, wie beispielsweise die Nummer 30 „Herzlich lieb hab’ ich dich, o Herr“, die wie eine flammende Liebeserklärung klingt.