Eine 44-jährige Radfahrerin ist am Sonntagmorgen in Lingen von zwei Männern brutal überfallen und mit einem Messer schwer verletzt worden. Symbolfoto: dpa

Lingen. Eine 44-jährige Frau ist am Sonntagmorgen in Lingen von zwei Männern brutal überfallen und mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, doch von der Tatwaffe fehlt bisher jede Spur.