Lingen. Mit routinierter und immer noch unglaublich verspielter, gestenreicher Leichtigkeit schuf Klaus Hoffmann im fast ausverkauften Theater an der Willhelmshöhe von der ersten Minute seines aktuellen Programms „Aquamarin“ eine emotionale Nähe und Dichte zum Publikum, mit der er den Saal schnell beseelte.

Dies ist eines von Hoffmanns charakterisierenden Merkmale. Er strahlt Wärme, Tiefgang, Leidenschaft wie auch Wachsamkeit, pure Authentizität und grenzenlose Sehnsucht aus. Einer, dem man allzu gern die eigenen Zweifel sowie das Hinterfragen bestimmter gesellschaftlicher Prozesse und Strömungen anvertrauen möchte, da er genau dies immer wieder, seit mehr als vierzig Jahren, auf wundervoll poetisch musische Weise leidenschaftlich gern macht. Damit berührt und begeistert er mittlerweile über Generationen hinweg.

Klartext

Hoffmanns langjähriger Klavierbegleiter Hawo Bleich eröffnete den Abend am schwarzen Flügel. Wenig später griff Hoffmann dynamisch zu seiner Gitarre und sang das in den achtziger Jahren entstandene Lied „Der Preis der Macht“. Darin heißt es „Ich hab genug von Konkurrenten. Mein Kopf sagt nein; mein Bauch sagt ja!“ Diesem Motto ist Hoffmann immer treu geblieben. Er zweifelt, sucht und findet und gibt sich immer wieder ganz hin. Er ist „der Narr, der große Worte baut“ und der bereit ist „Für det bisschen Zärtlichkeit jeden Fall und jeden Scheiß hinzunehmen“. Hoffmann ist ein sanfter, wacher Freigeist, der mit Berliner Schnauze immer schon Klartext gesprochen hat und der seinem ausgeprägten Hang zur Romantik zu folgen versteht. Solche Menschen sind rar. Und deshalb liebt ihn sein Publikum. Die meisten tatsächlich schon über vier Jahrzehnte lang (so wie die Rezensentin auch).

Sein inneres Kind hat Hoffmann stets in sich bewahrt, es beschützt sowie ihm freien Lauf gelassen. Es mischt sich auch immer wieder in den Erzählungen, in denen Hoffmann über seine Wurzeln und biografischen Stationen berichtet, ein. Die Kiste, die das Kind Klaus damals vergraben hatte, ist für Hoffmann heute noch ein wahrer Aquamarin, weil sie für ihn damals alles war. Ebenso, wenn er in Kinderaugen „das Zerbrechliche, die Hoffnung und die Zuversicht“ zu erkennen vermag.

Drei Zugaben

Das Publikum sog gebannt seine Erzählungen, in denen es immer wieder um seinen früh verstorbenen Vater geht, in sich auf und sang gern bei Liedern wie „Hanna“; „Blinde Katharina“ oder „Amsterdam“ (Lied von Jaques Brel, das Hoffmann ins Deutsche übersetzte) mit. Andächtiges Lauschen war bei den neuen Liedern wie „Die Mondin ist ein kalter Stein“ oder „Für immer und immer“ wahrzunehmen. Im Lied „Stein auf Stein“ ging es um den zunehmenden Rechtsruck „Sie sind gefährlich, die da nach Ruhe und Ordnung schrein und neue Zäune wolln“. Drei Zugaben (u.a. „Derselbe Mond“) gaben die exakt aufeinander eingespielten Musiker vor dem stehend klatschenden und sehr berührten Zuschauern.