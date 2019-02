Lingen. Die Gründer der Interessengemeinschaft zur Erhaltung und Förderung des Wassertourismus' auf der Ems (IG Ems), Heiner Dellmann und Horst Busse, haben bei einem Treffen in Lingen für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit das Ehrenamtszertifikat in Gold erhalten.

Die Ehrung nahm der Präsident des Kreissportbundes Emsland, Michael Koop, vor. Während sich Dellmann zurückzieht, stellt sich Busse im Bedarfsfall auch weiterhin zur Verfügung. Die Leitung der IG Ems hat Helmut von Veen übernommen, der als Vorstandsmitglied in wassersportlichen Verbänden auf Landes- und Bundesebene laut Pressemitteilung beste Voraussetzungen für diese Aufgabe mitbringt.









Auf Einladung der IG Ems nahmen Akteure der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, des Landkreises Emsland, des NLWKN sowie der kommunalen Tourismusentwicklung im Emsland und in Rheine an einer Gesprächsrunde im „Hotel am Wasserfall“ in Lingen teil. Thema war die wassertouristische Situation. Gemeinsam mit den Vertretern des Landesverbandes Motorbootsport Niedersachsen, der Personenschifffahrt und der IG Ems wurden Möglichkeiten und Potenziale entlang der Emsachse aufgezeigt. Im Vordergrund stand vor allem der Erhalt der Oberen Ems zwischen Rheine und Gleesen als bedeutendes Revier für Wassersport, Freizeitgestaltung und Personenschifffahrt.