Lingen. In der ProSieben-Sendung „Das Ding des Jahres“ stellen sich Tüftler mit ihren Erfindungen in Duellen den Augen der Experten-Jury und dem Urteil des Publikums. An diesem Dienstag beginnt die zweite Staffel der Show – und unter den Erfindern befindet sich Andrea Kolf aus Lingen.

Andrea Kolf und ihre Familie lieben Käse. Statt Schnittkäse bevorzugen sie eher Käse am Stück. Dass der dann mal durch viele Hände gehen kann, wurde der Lingenerin in den vergangenen Jahren immer wieder deutlich, wenn bei Feiern ein Buffet aufgebaut wurde. "Ich fand das immer etwas unhygienisch, schließlich wusste niemand, was die Gäste zuvor alles in den Händen hatten", sagt die Kommunikationswirtin.

Mehr als ein Jahr Entwicklung

Kolf fiel dabei aber noch eine andere Kleinigkeit auf, die sie über die Jahre hinweg immer mehr störte: der Geruch. Nicht das Aroma, welches der Käse verströmte, sondern der Geruch, der sich auch an den Fingern festsetzte, sobald das Stück Käse berührt wurde. Vor allem bei würzigen Sorten. "Bei Gouda war das ja nicht schlimm, doch der Geruch von Appenzeller ist schon stark", meint die Lingenerin. (Weiterlesen: Wabe-Käserei Wallenhorst macht Käse mit und ohne Milch)





Es musste eine Lösung her, dachte sich die Erfinderin und recherchierte im Internet. Dort fand sie keine Abhilfe, allenfalls Notfalllösungen, die sie aber nicht zufrieden stellte. Mehr als ein Jahr ist es her, seit sich Kolf dazu entschlossen hat, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Mit Knete und Heftzwecken aus dem Bastelgeschäft baute sie die ersten Prototypen, dann holte sie ihren Bruder zur Hilfe. Als technischer Zeichner verfügte er über genügend Know-How, Zeichnungen anzufertigen und Prototypen mit dem 3D-Drucker zu erstellen. Ein Name für das Produkt wurde ausgedacht, ein Logo erstellt und zusammen mit einem Anwalt ein Patent angemeldet.

Nur einen Tag Zeit sich vorzubereiten

Für ihre "Cheesetten", denn so heißen die kleinen Plastikhalter. Sie werden laut Kolf in Deutschland hergestellt. Die Anwendung der Küchenhelfer ist ganz einfach. "Sie werden links und rechts in den Käse gepickt und schon sind Finger und Käse geschützt", erklärt die Lingenerin auf ihrer Internetseite, die sie eigens für ihre Produkte erstellt hat. Mittlerweile hat sie erste Kunden – doch das Ziel der Kommunikationswirtin ist, die Käsetheken mit ihrer Erfindung zu erobern.





Es war im September 2018, als ihr Plan entstand, den Küchenhelfer im Fernsehen präsentieren zu wollen, um die Küchenhelfer noch bekannter zu machen. Sie kannte die Sendung "Das Ding des Jahres" und hatte gehört, dass es eine zweite Staffel der Show geben sollte. Nachdem sie die Castingtermine recherchiert hatte, kam der Schock: Das Casting sollte bereits einen Tag später in Köln stattfinden. "Jetzt oder nie", dachte sich die Emsländerin und reiste spontan nach Köln. Vor einer Video-Kamera musste sie ihr Produkt vorstellen. Eine Entscheidung, ob sie in die "richtige" Show durfte, fiel an diesem Tag nicht. Doch Kolf hatte ein gutes Gefühl, denn das Feedback der anderen Casting-Teilnehmer, denen sie die "Cheesetten" vorstellte, war positiv.

"Wir finden dein Produkt klasse, du bist dabei." Urteil nach dem Casting in Köln

Sechs Wochen dauerte es, bis das Telefon klingelte und ihr die Entscheidung mitgeteilt wurde: "Wir finden dein Produkt klasse, du bist dabei." Im Januar dieses Jahres war es soweit. Die Sendung das "Ding des Jahres" wurde aufgezeichnet. Dabei durfte die Lingenerin ihr Produkt vor der Jury, bestehend aus Rewe-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog, "Amorelie"-Gründerin und -Geschäftsführerin Lea-Sophie Cramer, Model Lena Gercke und Moderator Joko Winterscheidt sowie dem Publikum präsentieren.

Für Andrea Kolf war der Auftritt eine tolle Erfahrung. "Die Möglichkeit, seine Erfindung im Fernsehen präsentieren zu dürfen, ist schon ein Gewinn." Mehr möchte sie nicht verraten.



Besser als die "Schinkenfee"?

Schließlich wird die Show erst an diesem Dienstag, 19. Februar 2019, um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. Erst dann zeigt sich, ob sich Kolf gegen ihre zehn Mitbewerber aus München, Stuttgart, Linz oder Kassel durchsetzen wird. Und ob ihre "Cheesetten" beim Publikum besser ankommen, als beispielsweise ein Fahrrad, dass sich auf Handgepäckgröße zusammenklappen lässt, oder die "Schinkenfee", eine Form, mit der sich Wurst ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe herstellen lässt – und die Lingenerin ins Finale am 26. März 2019 einzieht.