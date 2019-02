Rosen-Gruppe eröffnet neues Büro in Enschede CC-Editor öffnen

Foto: Thomas Pertz

Lingen. Die Rosen-Gruppe hat eine Niederlassung in Enschede (Niederlande) eröffnet. Wie das Unternhemen mitteilt, liegt das Büro in direkter Nachbarschaft zur University of Twente und der Hochschule Saxion im Industriepark „Kennispark“.