Lingen. Die CDU-Stadtratsfraktion möchte in Lingen ein Patenschaftsprojekt unter dem Titel „Mein Baum für Lingen“ auf den Weg bringen und stellt dazu einen Antrag für die nächste Sitzung des Umweltausschusses.

In einer Mitteilung der CDU heißt es dazu: „Um Lingen noch lebenswerter zu machen, möchten wir mit dem Projekt erreichen, das bürgerschaftliche Engagement durch Baumpflanzaktionen und Baumpatenschaften zu stärken“.



Weiter heißt es in dem Antrag: „Bäume haben für Städte wie Lingen eine besondere Bedeutung. Sie tragen zum Erscheinungsbild bei und verbessern das Stadtklima. Sauerstoffproduktion, Bindung von CO 2 und Feinstaub, Temperaturreduktion und Schattenwurf fördern das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger. Diese schätzen das öffentliche Grün ebenso wie sie in ihren privaten Grundstücken.“

Vorhandenes Grün ausweiten

Mit dem Projekt „Mein Baum für Lingen“ solle laut CDU-Antrag darüber hinaus die Möglichkeit eröffnet werden, Geld für Bäume zu spenden. So soll an vielen Stellen in der Stadt vorhandenes Grün ausgeweitet werden. Andere Kommunen könnten hier durchaus als Vorbild herangezogen werden, so unter anderem Braunschweig, Magdeburg, Dresden, Hamburg oder Berlin.

„Baumspenden-Kataster“

Die Stadtverwaltung soll mit dem CDU-Antrag zudem beauftragt, Ideen zu entwickeln, wie Bürger, Institutionen und Betriebe motiviert werden können, durch eine Spende für Baumneupflanzungen in Lingen einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Aufwertung des öffentlichen Raumes zu leisten. Geeignete Pflanzstandorte könnten nach Ansicht der Christdemokraten beispielweise durch ein „Baumspenden-Kataster“ im Internet öffentlich zugänglich gemacht werden. Hier sollen dann Spendenfreudige auch die jeweiligen Baumarten-Liste finden.

Die Pflanzungen selbst sollen von der Stadtverwaltung fachgerecht durchgeführt werden. Nach Ansicht der CDU solle einmal im Jahr von der Verwaltung zum „Tag des Baumes“ über die Fortschritte dieses Projektes berichtet werden.

„Wir hoffen auf Zustimmung zu unserem Antrag und engagierte Partner“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Uwe Hilling abschließend. Die nächste Umweltausschusssitzung findet am Donnerstag, 28. Februar, um 16 Uhr im Neuen Rathaus statt.