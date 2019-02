Lingen. Bei der Berlinale warb der Landkreis Emsland jüngst für sich als Drehort. Beispiele für Filme, die zwischen Papenburg und Salzbergen aufgenommen wurden, gibt es viele. Ein besonderes entstand am heutigen Montag vor 15 Jahren – und dafür machte sich Heike Makatsch später selbst zum Affen, wie sie selbst schrieb.

Wären die Dreharbeiten angekündigt worden, es wäre wohl zum Menschenauflauf gekommen. Florian Lukas, Jürgen Vogel und Heike Makatsch drehten am 18. Februar 2004 in Lingen. Das Trio zählte damals zu den Stars des in Mode gekommenen deutschen Films: Lukas hatte gerade unter anderem mit Vogel im Publikumserfolg "Good Bye Lenin!" gespielt, Makatsch war schon seit Jahren auf der Leinwand präsent.



Wiebusch am Telefon

Doch eine Ankündigung gab es nicht für die Dreharbeiten zu "Keine Lieder über Liebe". Auch für jene, die selbst mitwirken sollten, waren die Infos spärlich. Einer von ihnen: der heutige Veranstaltungsmanager der Emslandarena, Stefan Epping. 2004 war er noch für den Alten Schlachthof zuständig; veranstaltete dort vielbeachtete Konzerte. Bei ihm klingelte 2003 das Telefon, Marcus Wiebusch, Frontmann der Band Kettcar, am anderen Ende der Leitung: Ob er sich einen Filmdreh vorstellen könne. Später schaute Regisseuer Lars Kraume mit einem Produzententeam vorbei. Und danach hörte Epping erstmal nichts mehr.





Bis zum 18. Februar 2004. Epping war noch zuhause, als sein Handy klingelte. Am Apparat: David Sieveking, der später im Film den Tourmanager Simon spielt. Wo er denn bliebe: Die Band stehe vor verschlossenen Türen am Alten Schlachthof. Epping lief aufgeregt los.

Gehörte zum Konzept

Das gehörte im Film "Keine Lieder über Liebe" zum Konzept: Eine Band auf Tour, der Bruder des Sängers (Florian Lukas) macht einen Dokumentar-Film dazu. Die Freundin des Bruders (Heike Makatsch) kommt hinzu; die sich beim letzten Treffen mit dem Sänger (Jürgen Vogel) einließ. Ein Drehbuch gab Regisseur Kraume den Schauspielern nicht: Die Geschichte sollte sich selbst entwickeln. Ein spannendes Film-Experiment.

Als Epping am Alten Schlachthof ankam, standen sie dort: die Filmcrew samt Makatsch, Vogel und Lukas, die selbst keine Ahnung hatten, was vor sich ging - und Epping mittendrin. Zu sehen ist das im Hauptfilm nicht mehr. Dort rückte die Dreiecksbeziehung immer mehr in den Vordergrund. Wer den Schlachthof kennt, erkennt ihn während des Films und im Video zum Lied "Kamera" der fiktiven Band Hansen, denn ein Musikalbum gab es zum Film auch:

Zu sehen sind die Lingen-Szenen jedoch im Bonusmaterial der Film-DVD. Da will der junge Stefan Epping die Situation retten - und Heike Makatsch verteilt mit Plakaten vor dem Bauch und auf dem Rücken Handzettel in der Lingener Innenstadt. Im zum Film erschienenen Tagebuch ihrer Filmrolle Ellen schreibt sie darüber:



Ich hätte eigentlich ein bisschen Dankbarkeit erwartet, dafür, dass ich gewillt war, den Affen für sie zu machen.





Eine "krasse Aktion" nennt Epping die mittlerweile 15 Jahre zurückliegende Geschichte noch heute. Er stellte mit seinem Team das Konzert noch auf die Beine, rund 100 Leute kamen noch. Einen Tag lang begleitete er die Filmcrew, die auch im Hotel Hubertushof drehte.

Der Film schaffte es schließlich in die Top 10 der deutschen Kinocharts. Epping durfte bei der Uraufführung dabei sein: bei der Berlinale 2005.