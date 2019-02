Lingen. Solide soziale Basisarbeit: Diese Überschrift steht für die Arbeit des Sozialdienstes katholischer Frauen (SKF) in Lingen im Jahr 2018. Darauf haben Vorsitzende Irene Vehring und Geschäftsstellenleiterin Marita Theilen in einem Pressegespräch hingewiesen.

"Da sein, leben helfen" lautet das Leitmotiv, dem sich der SKF verpflichtet fühlt. Er setzt dies in verschiedenen Beratungs-, Qualifizierungs-, Beschäftigungs- und Hilfeangeboten sowie Projekten um. Das Ineinandergreifen der einzelnen Fachdienste, die Verbindung von hauptamtlicher Professionalisierung und ehrenamtlichem Engagement für Frauen und Kinder, die Hilfe und Unterstützung brauchen, bilden dabei den Worten von Vehring und Theilen zufolge die Eckpfeiler der Arbeit in dem Frauenfachverband.

"Solide Basisarbeit"

"2018 war ein Jahr der soliden Basisarbeit in unseren Fachbereichen, in denen wir gut aufgestellt sind", unterstrich Vorsitzende Vehring. Geschäftsstellenleiterin Theilen untermauerte dies mit einem Blick in die einzelnen Fachbereiche. So ist der SKF anerkannter Betreuungsverein. Im vergangenen Jahr wurden von sieben hauptamtlichen Betreuerinnen und 34 Ehrenamtlichen, zu denen auch Angehörige zählten, insgesamt 182 Betreuungen durchgeführt.

Der Anteil derer, die aufgrund von psychischen Problemen und geistigen Einschränkungen Hilfe benötigen, macht etwa zwei Drittel der betreuten Bürger aus. "Die Hauptgruppe ist zwischen 45 und 64 Jahren alt", sagte Theilen. Sie machte damit auch deutlich, dass die Notwendigkeit von Betreuung nicht an ein Seniorenalter gekoppelt ist. 76 Prozent der betreuten Personen waren weiblich.









Im Bereich Frühe Hilfen begleitete der SKF vergangenes Jahr im Emsland 105 Familien, in Lingen selbst waren es 46. Die Zahl blieb im Vergleich zu 2017 konstant. Der Fachdienst Frühe Hilfen feierte 2018 sein zehnjähriges Bestehen. "Guter Start ins Leben" hieß der Projektname 2008, die Zielsetzung ist geblieben. in Lingen waren zehn Fachkräfte im Bereich Frühe Hilfen auf Honorarbasis tätig, 21 waren es im ganzen Landkreis.

Theilen verwies darauf, dass zum 1. Oktober 2018 eine Familienhebamme mit 19,5 Wochenstunden beim SKF Lingen angestellt werden konnte. Sie ist vorrangig im nördlichen Jugendamtsbezirk des Emslandes tätig. "Wir haben hier ein gutes soziales Netzwerk", fasste die Geschäftsstellenleiterin die Zusammenarbeit zwischen den Fachdiensten Jugend auf Stadt- und Kreisebene, den Koordinierungsstellen der Krankenhäuser und den Fachdiensten des SKF zusammen.

Bezahlbarer Wohnraum gesucht

Wo liegen die Herausforderungen des SKF im neuen Jahr 2019 und in der weiteren Zukunft? Ein Thema ist der Wohnraum, bezahlbar für den schmalen Geldbeutel insbesondere. "Wir hoffen darauf, dass die Stadt bei der Wohnungsbaugenossenschaft unsere Frauen mit im Fokus hat", sagte Vehring. Im Krisenfall ist das Frauen- und Kinderschutzhaus des SKF den Worten der SKF-Vertreterinnen zufolge eine wichtige Adresse, aber eben nur eine vorübergehende.

Eine weitere Herausforderung ist die Festigung des Ehrenamtes. Rund 250 Ehrenamtliche, überwiegend Frauen, stützen die Arbeit in vielen Bereichen. "650 Stunden leisten sie in der Woche, das macht 16,6 Vollzeitstellen aus", rechnete Theilen die Bedeutung dieses Einsatzes in Zahlen um. Aufgrund der Berufstätigkeit vieler Frauen heute sei es allerdings nicht einfach, weitere zu gewinnen, sagte Vehring. Um das Ehrenamt werde der SKF weiterhin werben. "Ehrenamt darf man aber nicht einfordern", hob die Vorsitzende hervor.

Weitere Infos zum SKF und den Angeboten des Verbandes unter www.skf-lingen.de.