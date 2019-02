Lingen. Am Freitagnachmittag war es Technikern der Herstellerfirma Thyssen Krupp nach zwei Wochen Stillstand gelungen, den Aufzug zu Gleis 2 im Lingener Bahnhof wieder in Gang zu bringen. Keine 24 Stunden später prangen an den Türen des Aufzuges wieder die "Defekt-Aufkleber".

Nach der Reparatur am Freitag überzeugte sich unsere Redaktion bei einer kurzen Fahrt selbst davon: Der Aufzug funktioniert wieder. Er ist für gehbehinderte Menschen die einzige Möglichkeit, zu den Zügen Richtung, Meppen, Papenburg und Norddeich, die von Gleis 2 abfahren zu gelangen. In unserer Berichterstattung stellte unsere Redaktion angesichts der zahlreichen, oft Wochen und Monate andauernden, Ausfälle des Aufzuges am Freitag, als er wieder funktionierte, die Frage: "Für wie lange?" Die Antwort gab es Samstagnachmittag und lautet: "Keine 24 Stunden".

Die Pressebereitschaft der Deutschen Bahn in Berlin erklärte, dass der Aufzug erneut in die Reparaturliste aufgenommen worden sei. "Wann die Reparatur erfolgt und welche Ursache der Ausfall hat, kann ich nicht sagen", äußerte sich ein Sprecher der Deutschen Bahn. Es sei schwierig, am Wochenende eine Lösung zu finden. Es sei auch kurzfristig nicht möglich, alle Züge auf das barrierefreie Gleis 1 des Lingener Bahnhofs umzuleiten.

Ähnlich wie bei vorigen Ausfällen des Aufzuges aktualisierte die Bahn ihre Informationen über die Betriebsbereitschaft des Aufzuges erst verzögert. Am Samstag fragte unsere Redaktion um 16.20 Uhr nach, warum laut Internetauftritt der Bahn der Aufzug den Status "In Betrieb" habe. "Es kann durchaus sein, dass der Ausfall in den Online-Medien noch nicht drinsteht", gab der Bahnsprecher zu. Rund zehn Minuten nach unserem Anruf war dies dann korrigiert.