Lingen. Kein Schild mit der Aufschrift „Defekt!“, kein rot-weißes Flatterband mehr: Nach knapp zwei Wochen ist der Aufzug am Lingener Bahnhof nun endlich wieder in Betrieb.

Beim Gang durch die Unterführung wird klar, hier tut sich endlich was. Am Freitagmittag führen zwei Monteure die letzten Reparaturarbeiten am defekten Fahrstuhl durch. Jetzt noch schnell die Arbeitsschritte dokumentiert, die Tür zum Wartungsschrank schließen und die Probefahrt kann starten. Unsere Redaktion konnte sich bei der "Jungfernfahrt" selbst überzeugen: Er funktioniert wieder. Die Frage, die sich stellt: "Für wie lange?"









Seit Anfang Februar war der Weg zu Gleis 2 für Menschen mit Gehbehinderungen schier unmöglich. Der Aufzug ist die einzige Möglichkeit, unabhängig von der steilen Treppe auf den Bahnsteig in Richtung Papenburg und Norderney zu kommen. Wie die Bahn mitteilte, fehlten zunächst die für die Reparatur benötigten Ersatzteile.

Mindestens drei Ausfälle im Jahr 2018

Wie bereits mehrfach berichtet, klebte nicht zum ersten Mal ein „Defekt“-Schild an der Aufzugstür. In den vergangenen Jahren ist der Aufzug so häufig und teils für Monate außer Betrieb gewesen, dass es so gut wie unmöglich ist, den Überblick über die Anzahl der Ausfälle zu behalten.

Allein im Jahr 2018 gab es mindestens drei bekannte Ausfälle. Und die dauerten auch mal mehrere Wochen. So war der Aufzug zu Gleis 2 unter anderem von August bis Dezember nicht funktionstüchtig. Dabei kam heraus, dass die Verzögerungen bei der Reparatur damals nicht nur technische Gründe hatten. Sie gingen auch auf die Deutsche Bahn selbst zurück, die allein sechs Wochen benötigte, um den Auftrag an den Hersteller Thyssen Krupp zu erteilen. Dies ging aus einem Brief von Thyssen Krupp an den Fraktionsvorsitzenden der Bürgernahen im Lingener Stadtrat, Robert Koop, hervor.

In der letzten Woche hatte der Kreisvorsitzende im Sozialverband Emsland, Bernhard Sackarendt, den erneuten Defekt des Aufzuges am Bahnhof in Lingen mit deutlichen Worten kritisiert.