Lingen. Der Ortsverein Lingen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) möchte mit seiner Arbeit dazu beitragen, das soziale Profil der Stadt Lingen zu schärfen. Dies haben der neue Vorsitzende Reinhold Hoffmann, sein Stellvertreter Herbert Jäger und Schriftführerin Angelika Diesen in einem Gespräch mit unserer Redaktion betont.

Der Vorstand des Ortsvereins hatte sich im November 2018 neu organisiert. Hoffmann trat die Nachfolge von Iris Rösner an, der er für ihre langjährige Arbeit dankte. Nach Auffassung des neuen Vorsitzenden wird sich die AWO über ihre bisherigen Schwerpunkte in der Jugend- und Seniorenarbeit hinaus auch in der Integrationsarbeit und Flüchtlingshilfe deutlich positionieren. "Der AWO-Kreisverband Emsland mit dem Abenteuerspielplatz in Lingen und dem Café International in Meppen liefert hierzu deutliche Beispiele", sagte Hoffmann. Auch bei der Entwicklung sozialer Projekte der Stadt wolle sich die AWO mit ihren Fachleuten einbringen.

90. Geburtstag wird im Mai gefeiert

Feiern möchte der Verband auch - und hat allen Grund dazu. Sein Gründungsdatum 1929 weist ihn als einen der ältesten sozialen Verbände der Stadt Lingen aus. Auf ganz Deutschland bezogen ist die AWO noch älter. Sie wurde 1919 von Marie Juchacz gegründet. Der 100. Geburtstag des Verbandes wird deshalb dieses Jahr bundesweit gefeiert. Und der 90. Geburtstag in Lingen. Am 10. Mai lädt der Ortsverein deshalb in die Halle IV ein. Neben Gästen aus der Stadt Lingen und dem Landkreis Emsland wird Henning Scherf da sein. Der frühere Bremer Bürgermeister ist Gastredner der Veranstaltung. Vor dem Hintergrund der Verdienste von AWO-Gründerin Juchacz regte der Lingener AWO-Vorstand ein, eine Straße in der Stadt nach ihr zu benennen.

Soziale Kompetenzen

In dem Gespräch hoben Hoffmann, Jäger und Diesen hervor, dass die AWO in Lingen ihre soziale Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen herausstellen wolle. Wo Bedarf bestehe, solle die Gründung von Selbsthilfegruppen gefördert und begleitet werden. Ein Beispiel sei ein Angebot für Menschen, deren Partner dement sei. Ganz praktischer Art ist ein Ordner, der bei der AWO erhältlich ist, in dem die wichtigsten Papiere wie Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung gehören. Nicht minder praktisch ist eine sogenannte "Notfalldose", die der Ortsverein in Zukunft an Mitglieder und weitere Interessierte weitergeben möchte. An zentraler Stelle im Haus deponiert, enthält sie alle wichtigen Informationen über Medikamente, etc. des Bewohners. "Wenn dieser sich in einem Notfall nicht äußern kann im Haus und auch kein anderer dazu in der Lage ist, sind Rettungskräfte sofort mit den wichtigsten Infos versorgt", erläuterte Jäger.

100 Mitglieder der AWO in Lingen

Knapp 100 Mitglieder zählt die AWO in Lingen derzeit. Natürlich soll neben sozialer Beratung den Worten des Vorstandes zufolge die Gemeinschaftspflege nicht zu kurz kommen. Am 17. März findet ein Frühlingsfest bei Klaas-Schaper statt. Teilnehmen können auch Bürger, die nicht Mitglied sind. Tagesfahrten wird es dieses Jahr auch geben, im August zum Beispiel nach Holland und Ende des Jahres zum Weihnachtsmarkt nach Hannover.

"Wir wollen als Team auftreten, das ist uns ganz wichtig", unterstrich Vorsitzender Hoffmann. Dazu gehöre auch, dass die Sitzungen des Vorstandes für alle Mitglieder offen gestaltet würden. In regelmäßigen Abständen werde es auch Infobriefe geben, die über die Aktivitäten des Vorstandes berichten.