Lingen. Wer nicht sprechen und oft auch nicht lesen kann, benötigt besondere Unterstützung, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dazu haben acht Träger der Behindertenhilfe in der Region – darunter das Christophorus-Werk Lingen – gemeinsame Standards zu gelingender Kommunikation entwickelt.

Die Möglichkeiten zu gelingender Kommunikation haben sich laut einer Mitteilung des Christophorus-Werkes "in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. Davon profitieren insbesondere Menschen mit kommunikativen Beeinträchtigungen, aber auch (funktionale) Analphabeten sowie Neubürger mit Deutsch als Zweitsprache." Piktogramme, einfache Sprache, Gebärden und Tablets seien Beispiele, wie Kommunikation unter erschwerten Bedingungen gestaltet werden kann.

Dreijähriges Projekt

Hier setzt das dreijährige Projekt „Gelingende Kommunikation“ an, das der Verbund „Die Vielfalter-Experten für Teilhabe“ mit großer Unterstützung von Aktion Mensch auf den Weg gebracht hat. Acht Träger der Behindertenhilfe von Papenburg bis Osnabrück, von Nordhorn bis Vechta – darunter das Christophorus-Werk – haben gemeinsame Standards zu gelingender Kommunikation entwickelt. Diese seien nicht nur für die rund 16.000 Klienten und 6.600 Mitarbeiter der Einrichtungen von Bedeutung; sie wirkten auch in das Umfeld hinein.

Hilfen, um mitten im Leben zu sein

Es sind demnach die ganz normalen kleinen Dinge, die zur Lebensqualität beitragen: zum Bäcker gehen, Freizeitangebote nutzen, ein Restaurant, einen Arzt oder die Apotheke aufsuchen. Wer trotz kommunikativer Einschränkungen nicht nur dabei, sondern mittendrin sein möchte, benötigt konkrete Hilfen, die in diesem Projekt entwickelt werden.

Das Modellprojekt „Gelingende Kommunikation“ ist im Januar 2019 gestartet. Beim ersten Treffen jetzt im Christophorus-Werk sind die Planungen und erste Termine abgestimmt worden. Das Christophorus-Werk ist durch Helge Sonnenberg vertreten. Der Logopäde setzt sich seit mehr als 15 Jahren mit der Thematik auseinander und hat das Projekt von Beginn an mitentwickelt.

Viel Erfahrungen schon vorhanden

Im Fokus steht dabei die Übertragung der Standards gelingender Kommunikation in den unmittelbaren Sozialraum. Dazu möchte das Christophorus-Werk zunächst am bestehenden Netzwerk anknüpfen. „So erleichtert die Nutzung sogenannter Kommunikationstafeln den Arbeitsalltag von Menschen mit Behinderung, die im Rahmen der Maßnahme ,Arbeit nach Maß´ in Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes tätig sind und sich nicht ausreichend verbal verständlich machen können. Und der Einsatz von Symbolen und Gebärden unterstützt das Lernen der Kinder mit und ohne Behinderung in den Kooperationsschulen des Christophorus-Werkes“, erklärt Sonnenberg beispielhaft.

Doch auch in vielen anderen alltäglichen Situationen gebe es laut Sonnenberg kommunikative Schwierigkeiten: Die Verständigung zwischen Mitarbeitern einer Behörde und einem Menschen mit Migrationshintergrund, das Gespräch zwischen einem Arzt und seinem Patienten, der sich aufgrund seines Leidens nicht verbal ausdrücken kann. "Daher sind beispielsweise Basisschulungen zu Leichter Sprache oder Gebärdensprache für alle Unternehmen, Einrichtungen und Behörden sinnvoll. So kann der tägliche Umgang mit Mitarbeitern, Kunden, Klienten und Patienten erleichtert werden. "