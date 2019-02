Lingen. Für eine Publikation über alte und neue Bräuche rund um die Eiserkuchen, auch Neujahrskuchen, Kniepertjes oder Schoosollen genannt, das zum Jahresende 2019 erscheinen soll, suchen das Emslandmuseum Lingen, der Heimatverein Grafschaft Bentheim und das Stedelijk Museum Coevorden noch nach Rezepten und Geschichten.

Wenn in einer Familie ein Rezept nur mit kleinen Änderungen von Generation zu Generation wandert, wäre es laut einer Mitteilung der emsländischen Landschaft ideal für das Buch. Wenn es zusätzlich rund um die Neujahrskuchen eine schöne Geschichte oder Fotos gibt, wäre das eine schöne Ergänzung. Vielleicht gibt es sogar noch ein altes Zangeneisen, das die „Schoosollen“ mit Familienwappen oder einem Spruch verziert.

Einsendungen bis 17. März

Auch an der kreativen Neuentwicklung von Neujahrskuchenrezepten sind die Macher des Buches interessiert. Die besten neuartigen Rezepte werden nicht nur ihren Weg ins Buch finden, sondern bei der Buchvorstellung von einem prominenten Küchenprofi für alle gebacken. Denkbar ist fast alles: herbe Käse-Neujahrskuchen, solche mit dem Geschmack von Kaffee und Kakao oder noch viel mehr. Die Eiserkuchentradition in der Region Drenthe, Emsland und Grafschaft Bentheim wird in einem begleitenden Forschungsprojekt auf vielfältige Weise beleuchtet. Wer sich beteiligen möchte, sendet sein Rezept, Fotos oder auch Geschichten bis zum 17. März per E-Mail an ijzerkoekrecept@museumcoevorden.nl. Per Post können Beiträge an Grenzkultur, Emsländische Landschaft e.V. für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim, Am Neuen Markt 1, 49716 Meppen, eingereicht werden.