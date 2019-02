Lingen. Landrat Reinhard Winter hat die Pläne der beiden Netzbetreiber von Strom und Gas, Amprion und Open Grid Europe (OGE), in Lingen eine Power-to-Gas-Anlage zur Umwandlung von "grünem Strom" in Wasserstoff zu bauen, begrüßt.

"Hybridge" heißt, wie berichtet, der Name des Projektes. Geplant ist eine Anlage mit einer elektrischen Leistung von 100 Megawatt (MW). Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 150 Millionen Euro. Errichtet werden soll sie im Industriepark in Lingen. Wasserstoff ist ein Energieträger, mit dessen Hilfe man Energie speichern und transportieren kann. Gewonnen wird Wasserstoff als wichtiges Industrieprodukt bei der Elektrolyse durch den Einsatz von Strom bei der Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff.









"Wir freuen uns über das deutliche Votum für den Landkreis Emsland als Pilotregion für das Projekt", unterstrich Winter. Der Landkreis Emsland und die Stadt Lingen hätten ihre Hausaufgaben gemacht, sagte der Landrat. Mit der Einrichtung der Energie- und IT-Kompetenzzentren in Lingen sei ein Rahmen für die Einbettung des Hybridge-Projekts in ein umfassendes Wasserstoffkonzept geschaffen worden, das sogar die gesamte Ems Achse umfassen könnte, hob der Chef der Kreisverwaltung hervor.

Kompetenzzentren Energie und IT

Die beiden Kompetenzzentren sind bei der Wachstumsregion Ems-Achse angesiedelt. An ihrer Spitze stehen die beiden Netzwerkmanager Sebastian Thedering (Energie) und Tim Husmann (IT). Sie sind für die südliche Region der Ems-Achse Ansprechpartner für Wirtschaft, Bildung und Forschung aus den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim. Die Büros der beiden Kompetenznetzwerke befinden sich im IT-Zentrum an der Kaiserstraße in Lingen, Sitz der IT-Dienstleistungsgesellschaft Emsland. Gesellschafter sind die Stadt Lingen und der Landkreis.

Aufgabe des Kompetenzzentrums Energie ist es den Worten von Winter zufolge, „einen Schirm zu spannen“ über die vielfältigen Initiativen, die von unterschiedlichen Unternehmen u. a. im Bereich industrielle Nutzung von Wasserstoff angestoßen wurden. Dieser „Schirm“ sei das "Reallabor Emsland" im Industriepark Lingen. Ziel sei es, ein national und international sichtbares Großdemonstrationsprojekt zu schaffen, welches konkret verdeutliche, wie ein Kernkraftwerk durch ein regeneratives Speicherkraftwerk ersetzt werden könne.

Damit wird nach Darstellung des Landkreises ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für die Region geschaffen. Das Vorhaben von Amprion und OGE sei ein "sehr guter Anfang. Wir hoffen in den kommenden Jahren auf eine erhebliche Steigerung der in Lingen produzierten Megawatt-Leistung, um für die industrielle Nutzung von grünem Wasserstoff gut aufgestellt zu sein", betonte Winter.