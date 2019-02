Lingen. Der Stau in Lingen nervt. Nicht nur die Verkehrsteilnehmer, sondern auch Verwaltung und Ratsmitglieder, die die Situation mit einem Verkehrsleitplan in den Griff bekommen wollen. Das wurde bei der Vorstellung eines Zwischenberichts deutlich, nach der SPD-Vertreter von einer "tiefen Enttäuschung" sprachen.

Wer zur Feierabendzeit mit dem Auto raus aus der Innenstadt will oder am Busbahnhof auf die Lili wartet, der kennt es: Oftmals reiht sich Karosse an Karosse auf dem Konrad-Adenauer-Ring, über den Kreisverkehr an der Agentur zur Arbeit und über die Lindenstraße in Richtung Schepsdorf. Die Rückstaus weiten sich an Spitzentagen auf den gesamten "Innenstadtring" aus – da bleiben nicht nur die Lili-Busse stecken.





Mit Zahlen untermauerte diese in den Wintermonaten nahezu alltägliche Beobachtung am Mittwochabend Ralf Losert vom Büro PGT Umwelt und Verkehr in einer gemeinsamen Sitzung des Verkehrsausschusses und des Planungs- und Bauausschusses der Stadt. Sein Büro war im Dezember 2017 beauftragt worden, einen Verkehrsleitplan für die Innenstadt zu erstellen.

Videoaufnahmen sorgen für Raunen

Ein erster Schritt waren Verkehrserhebungen im Januar und April 2018 mittels Videoaufnahmen an mehreren Stellen der Stadt. Der Kern der Ergebnisse: Zu Spitzenzeiten (etwa 15 bis 18 Uhr) übersteigt die Zahl der Fahrzeuge das eigentliche Fassungsvermögen insbesondere der Kreisverkehre an der Agentur für Arbeit und bei BvL. Zudem präsentierte er Videoaufnahmen, die für Raunen im Rathaussaal sorgten ob des Fehlverhaltens von Fußgängern, Rad- oder Autofahrern.

Drei sofortige Maßnahmen

Aufgrund dieses Zwischenberichtes kamen Verwaltung und das Büro PGT überein, den Ausschüssen drei sofortige Maßnahmen vorzulegen, die letztendlich auch beschlossen wurden. Dabei handelt es sich um Zuflussregulierungen zu den Kreisverkehren, eine bessere Ampelschaltung auf dem Konrad-Adenauer-Ring Richtung Norden und eine neue Radverkehrsführung am Konrad-Adenauer-Ring zwischen Synagogenstraße und Neue Straße.



Stadtbaurat Lothar Schreinemacher betonte, dass der Abschlussbericht zum Verkehrsleitplan Innenstadt noch folgen werde. Die sofortigen Maßnahmen seien abseits der strategischen Ausrichtung aber notwendig, gerade aufgrund zahlreicher Beschwerden, dass die Lili nicht durchkommt. Schreinemacher:



Anzeige Anzeige

"Wir müssen die Straßen frei machen. Es geht nicht, dass die Busse keinen Zeitplan halten können."





Als Hilfsmittel, "aber kein Allheilmittel" stellte Losert die erste Maßnahme vor: eine zwölfmonatige Versuchsphase, in der die Einfahrten in die Kreisel bei BvL und an der Agentur für Arbeit mit Detektoren beeinflusst werden sollen.





Einer dieser Detektoren soll auf Höhe des Lidl-Parkplatzes den Rückstau messen. Geht dieser über einen gewissen Punkt hinaus, wird ein Signal an die zwei Ampelanlagen gesendet.





Eine von diesen steht an der Kreuzung der Schwedenschanze zur Kurt-Schumacher-Brücke. Dort wird dann eine bis zu 15 Sekunden längere Rotphase eingeleitet. Erhoffter Effekt: Am Kreisel bei BvL kommen weniger Fahrzeuge an und der Verkehr kann besser abfließen. Auch an die Fußgängerampel beim Weinhändler Willenbrock an der Bernd-Rosemeyer-Straße soll das Signal gehen, um den Zufluss zu mindern. Losert zeigte anhand von Simulationen, dass sich die Stauung an der Kurt-Schumacher-Brücke nicht auf die Rheiner Straße auswirkt. Er betonte aber auch, dass es sich "nur" um eine Verlagerung des Verkehrs handele.

Geprüft werden soll zudem, ob auch an der Kaiserstraße ein Detektor angebracht wird, um dortige Staus in Richtung Norden (über die Kreuzung mit der Georgstraße hinweg) auflösen zu können.





Ein zweite Maßnahme ist eine für den Kfz-Verkehr auf dem Konrad-Adenauer-Ring bessere Schaltung von drei der vier Ampeln in Richtung Norden: jene an der Wilhelmstraße, Am Gasthausdamm und Zum Neuen Hafen. Die vierte, Höhe Neue Straße, könne nicht mehr dazu geschaltet werden. Der Gutachter hielt aber fest, dass diese Lösung zu Lasten von Fußgängern und Radfahrern gehe, die den Ring queren, und Autos, die auf den Ring einbiegen wollen.

Dieser Umstand führte später auch zur einzigen Gegenstimme durch Robert Koop (Bürgernahe) bei der Abstimmung über die Maßnahmen (alle anderen waren einstimmig). Er und sein Fraktionskollege Marc Risse wiesen auf die Paul-Gerhardt-Schule hin, die unmittelbar an der Ampel an der Straße Zum Neuen Hafen liegt. Dadurch würden Schüler und Radfahrer gefährdet.





Eine dritte durch die Ausschüsse beschlossene Maßnahme ist die Erarbeitung einer neuen Lösung für das Teilstück des Rings zwischen Synagogenstraße und der Neuen Straße. Problematisch sehen Gutachter und Verwaltung vor allem die Kreuzung zur Synagogenstraße an, weil es dort oft zu brenzligen Situationen zwischen Autos, Radfahrern und Fußgängern kommt. Die Fahrbahnfläche des Rings soll an der Stelle verkleinert werden und für einen breiteren Radweg auf der Lookentor-Seite genutzt werden. Losert betonte, dass bei der Planung auch geprüft werden soll, ob das Linksabbiegen von der Synagogenstraße auf den Ring unterbunden werden könne. Eine Variante sei, die Synagogenstraße, die nach der Parkhauseinfahrt Anliegerstraße ist, freizugeben, damit Autos über die Bernd-Rosemeyer-Straße in Richtung Süden können. Mehrere Ausschussmitglieder hegten Zweifel, ob der "Abfluss" der Fahrzeuge dort dann besser wäre.

Interessen stoßen aufeinander

In der Diskussion nach der Vorstellung der Sofortmaßnahmen wurde deutlich, dass bei der Leitung des Verkehrs viele Interessen aufeinander stoßen. Neben dem Einwand der Bürgernahen zu den Schülern und Radfahrern an der Kreuzung des Rings mit dem Neuen Hafen monierte auch Theresia Debeerst-Debevere als Vertreterin des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs beratendes Mitglied im Verkehrsausschuss, dass die neue Ampelschaltung entlang des Konrad-Adenauer-Rings wenig freundlich für Radfahrer sei, die ohnehin dort schon Probleme hätten. Robert Koop sah in der Vorlage klare Hinweise, dass die Verwaltung bei der Verkehrsleitplanung nur an Autofahrer denke.

Verkehr zur Arena: Gutachter sieht keine Chance Veranstaltungen in der Emslandarena beeinflussen den Verkehr in der Lingener Innenstadt massiv. Dies zeigte Gutachter Ralf Losert auch anhand von Videoaufzeichnungen vom 25. Januar 2018, als Atze Schröder auftrat. Gegen 19.30 Uhr stauten sich die Autos über den Kreisverkehr an der Agentur für Arbeit hinaus. "Ich sehe keine Chance, den Verkehr aus der Innenstadt heraus zu halten", sagte Losert. Die Idee der Bürgernahen, den Verkehr vom Kreisverkehr bei BvL mit Schildern in Richtung Lindenstraße und Alte Rheiner Straße hin zu den Parkplätzen der Emslandhallen zu führen, versah der Gutachter mit dem Hinweis, Autofahrer würden solche Schilder schlicht ignorieren, auch weil sie meist nur auf ihr Navigationssystem achten würden. Bus-Shuttle-Lösungen würden dauerhaft daran scheitern, dass der Kostenfaktor durch das Mieten der Busse zu hoch sei. Dies ginge nur für einzelne Sonderveranstaltungen. Auch der ÖPNV sei keine Lösung, weil dieser nach den Veranstaltungen in Lingen "hochgeklappt" sei.





Nicht zufrieden mit den Ausführungen des Gutachters zeigte sich insbesondere auch die SPD. Für diese fand es Andreas Kröger "schade, dass wir den Zwischenbericht nicht bekommen haben". Man habe ein Gesamtkonzept für alle Verkehrsteilnehmer gefordert, entscheide nun aber nur über den Konrad-Adenauer-Ring und die Lindenstraße. Er fragte sich:

"Schaffen wir Fakten aufgrund eines Zwischenberichts?"

Sogar seine "tiefe Enttäuschung" über den Zwischenbericht brachte Krögers Fraktionskollege Ralf Plaggenborg zum Ausdruck."Wir frickeln hier an vielen Stellen rum", kritisierte er. "Ich hätte erwartet, dass die Situation insgesamt aufgearbeitet wird, dieses hier sind nur kleine Stellschrauben. Aber das ist nicht das, was wir mit dem Verkehrsleitplan wollten."