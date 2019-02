Osnabrück. Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft soll ein 35-jähriger Iraner, der angeklagt ist, in einer Flüchtlingsunterkunft im südlichen Emsland einen Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben, für drei Jahre und zwei Monate in Haft.

Die Verteidigung plädierte im Prozess vor dem Landgericht Osnabrück auf Freispruch. Die Tat hatte sich Ende März 2017 in einer Flüchtlingsunterkunft in einem Gewerbe zugetragen. Der Inhaber eines Betriebs war noch spätabends mit einem Mitarbeiter auf dem Gelände beschäftigt gewesen, als unvermittelt der blutüberströmte Mann auf den Hof getaumelt kam und zusammenbrach. Sie hatten sofort Erste Hilfe geleistet, so dass dem Mann das Leben gerettet werden konnte. Tatverdächtig ist der 35-jährige Wohnungsgenosse des Verletzten, der ebenfalls aus Iran stammt.

Angeklagter bestreitet die Tat

Dieser ist iranischer Kurde und hat laut eigener Aussage als Peschmerga-Milizionär im Nord-Irak gegen den IS gekämpft. Er befindet sich seit 2015 in der Bundesrepublik und besitzt eine zeitlich begrenzte Aufenthaltsgenehmigung. Der Angeklagte bestreitet die Tat, die seiner Darstellung nach von Unbekannten verübt worden ist. Er will abends zurück in die Unterkunft gekommen sein und Blutspuren auf dem Boden im Flur und im Wohnzimmer vorgefunden haben. Dass das Opfer ihn belaste, erklärt der 35-Jährige damit, dass zwischen ihnen bereits längere Zeit ein gespanntes Verhältnis bestanden hatte.

"In den Hals gestochen"

Das Opfer hat den Vorwurf gegen seinen ehemaligen Mitbewohner während der Befragung vor Gericht wiederholt. Er habe, so der 31-Jährige, an besagten Abend im Gemeinschaftsraum der von vier Personen bewohnten Unterkunft vor dem Fernseher gesessen, als der Angeklagte betrunken gegen die Tür getreten und geschlagen habe. Er habe die Tür geöffnet. „Ich habe ihn gefragt, warum machst du so etwas, wir sind doch keine Tiere“. Der Angeklagte sei daraufhin in die Küche gegangen, wo er ein Messer geholt und ihn damit in den Hals gestochen habe.

"Verletzung potenziell lebensgefährlich"

Die vom Gericht hinzugezogene Sachverständige, eine Pathologin aus Oldenburg, hatte die Verletzung am Hals als „potenziell lebensgefährlich“ eingestuft. Auch wenn das Messer nicht tief eingedrungen sei, habe der Stich in nächster Nähe zur Halsschlagader gelegen.

Staatsanwaltschaft glaubt nicht an den großen Unbekannten

Für die Staatsanwaltschaft ist der Angeklagte auch der Täter. Zeugen hätten lautes Schreien aus der Unterkunft gehört, kurze Zeit später sei er aus dem Haus gekommen und mit dem Fahrrad weggefahren. Dann sei der blutüberströmte Verletzte auf den Betriebshof getaumelt. „Soll die Tat etwa von einem großen Unbekannten begangen worden sein?“, fragte der Staatsanwalt in Richtung der Anklagebank.

"Von der Tötungsabsicht zurückgetreten"

Der Staatsanwalt beantragte eine Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung. Als ausgebildetem Peschmerga-Kämpfer habe der Angeklagte die Gefährlichkeit eines Stichs in den Hals einschätzen können. Jedoch sei er nach dem ersten Stich von seiner Tötungsabsicht zurückgetreten und habe das Opfer nicht weiter verletzt.

"Aussage gegen Aussage"

Für die Verteidigerin stand in diesem Fall Aussage gegen Aussage. Weder an der Kleidung ihres Mandanten noch an der vorgeblichen Tatwaffe, einem Messer aus der Küche der Unterkunft, seien Blutspuren festgestellt worden. Sie schloss nicht aus, dass ein Dritter die Tat verübt habe und forderte einen Freispruch. Das Verfahren wird fortgesetzt.