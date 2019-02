Im Rahmen der Serie "Kirchen + Kino" präsentiert das Centralkino Lingen den emotional aufwühlenden Film "Eldorado". Foto: Copyright: Majestic

Lingen. In der Filmreihe "Kirchen+Kino" zeigt das Central Kino Lingen am Dienstag, 19.Februar, um 20 Uhr die bewegende Dokumentation "Eldorado" von Regisseur Markus Imhoof ("More than Honey").