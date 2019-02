Schapen. Zu einem Informationsaustausch besuchte der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Beeck das Modehaus Schulte in Schapen. Der teilhabepolitische Sprecher informierte sich unter anderem über das soziale Engagement der Schapener.

Anna Schütte-Bruns, eine von drei Geschäftsführern, entwickelte gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Kochbuch, das sämtliche Lieblingsrezepte des Teams erhält. Der gesammelte Erlös in Höhe von 7000 Euro übergaben sie an sieben verschiedene ehrenamtlich geleitete Gruppen von Menschen mit Handicap. "Gesellschaftliches Engagement spielt in ihrem familiengeführten Unternehmen eine wichtige Rolle", lobte Jens Beeck die drei Geschäftsführer. Auch aktuelle Themen wie Ladenöffnungszeiten, Landesraumordnung und die Integrationspolitik kamen zur Sprache. Sebastian Schütte-Bruns berichtete, dass das Unternehmen auch zwei syrische Flüchtlinge eingestellt habe. Er hoffe, dass die Politik die Rahmenbedingungen herstellt, dass diese dringend benötigen Fachkräfte auch dauerhaft im Unternehmen beschäftigt werden können.

Jens Beeck informierte zudem über aktuelle Entwicklungen aus Berlin. Zusätzliche Gesetze wie das von CDU und SPD eingeführte Brückenteilzeitgesetz verschärfen die zunehmende Bürokratisierung in Deutschland. "Jede staatliche Regelung führt zu weiteren Regelungen, die wiederum die Unternehmen einschränken", so Beeck. Es sei nicht Aufgabe des Staates, sich in den Arbeitsalltag von Unternehmen einzumischen.