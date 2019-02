Lingen. Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat am Donnerstag die Klagen zweier Landwirte gegen die Baugenehmigung für das in Lingen-Brögbern geplante Krematorium abgelehnt. Dies teilte eine Sprecherin des Gerichts mit.

Seit 2013 gibt es Pläne für den Bau eines Krematoriums in Brögbern. In dem Lingener Ortsteil gab es von Anfang an Proteste gegen das Vorhaben und Gegner gründeten die Bürgerinitiative "Kein Krematorium in Brögbern". Im November 2015 stimmte der Lingener Stadtrat mehrheitlich für das Vorhaben eines niederländischen Investors. In der Folge änderte die Stadt Lingen den Bebauungsplan Nr. 20 und erteilte eine Baugenehmigung.

Bebauungsplan unwirksam

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg hatte die Änderung des Bebauungsplanes im November 2017 für unwirksam erklärt. Geklagt hatten zwei Landwirte, deren Höfe in der Nachbarschaft des geplanten Standortes des Krematoriums liegen. Das OVG begründete seine Entscheidung damals damit, dass die Mitarbeiter des Krematoriums zu vielen landwirtschaftlichen Gerüchen ausgesetzt sein könnten. Die Unwirksamkeit des Bebauungsplanänderung bedeutete nicht, dass die dem Investor erteilte Baugenehmigung automatisch hinfällig war.

Rücksichtnahmegebot verletzt?

Das Verwaltungsgericht Osnabrück hatte jetzt über die Klagen der Landwirte gegen die Baugenehmigung zu entscheiden, die befürchten, dass Beschäftige und Besucher ihrer Ansicht nach unzumutbar mit Geruchimmissionen belastet würden. Durch den ungelösten Immissionskonflikt verstoße die Baugenehmigung gegen das Rücksichtnahmegebot.

Luft muss gefiltert werden

Dieser Auffassung folgte der Verwaltungsgericht nicht. "Die Stadt Lingen hat einen Nachtrag zur Baugenehmigung erlassen. Darin fordert sie den Investor dazu auf, die in das Krematoriumsgebäude geleitete Luft zu Filtern. Somit ist das Rücksichtnahmegebot nicht verletzt", sagte die Sprecherin des Gerichts zur Begründung des aktuellen Urteils. Dieses ist noch nicht rechtskräftig. Nach der in Kürze zu erwartenden Zustellung der schriftlichen Urteilsbegründung haben die Kläger vier Wochen Zeit, um sich gegen dieses Urteil an das OVG zu wenden.