Der Europaabgeordnete Jens Gieseke und die Mitglieder der Frauen Union tauschten sich über die aktuellen europapolitischen Themen aus. Foto: Paco Quiles Tudon

Brüssel. Bis zu 100.000 Arbeitsplätze sind bei einem ungeordneten Brexit in Deutschland in Gefahr. Das erfuhren die Mitglieder der Frauen Union Lingen bei einem Besuch des Europäischen Parlaments in Brüssel. Sie folgten damit der Einladung des Europaabgeordneten Jens Gieseke (CDU).