Lingen. Beim internationalen Mathematik-Teamwettbewerb Bolyai haben 16 Teams und damit 64 Schüler des Georgianums in Lingen teilgenommen. „Es ist beeindruckend, wie viele Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme an diesem Wettbewerb begeistert werden konnten“, kommentierte Fachobmann Jürgen Herbrüggen einer Mitteilung der Schule zufolge.

Ziel des Wettbewerbes ist es, Denkaufgaben gemeinsam in konstruktiver Zusammenarbeit zu lösen. „Ich finde es super, dass man als Team agiert. So kann jeder seine Ideen einbringen“, kommentierte Schülerin aus Jahrgang 9 Theresa Degenhardt den Wettbewerb, die gemeinsam mit Celine Beel, Maja Pollmann und Maja Schumacher teilnahm. Das Besondere an diesem Wettbewerb ist, dass die Schüler in Vierergruppen diskutieren können, sich durch verschiedene Ideen gemeinsam weiterbringen und auch gemeinsam zur Lösung kommen können.

Platz 3 belegte das Georgianum von über 150 Teams in Jahrgang 6. Jaira Hibbel, Magnus Heskamp, Laurenz Berndt und Christian Ryba sicherten sich im Vergleich mit Schulen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Bremen sowie Niedersachsen diesen Erfolg.

In Jahrgang 5 schnitt das Team um Lasse Jansen, Luis Reining, Fabian Saatkamp und Mika Schach am besten ab und wurde unter 184 Teams Zwölfter. In Jahrgang 7 landete die Mannschaft um Linn Pieper, Katharina Lüken, Vivien Kollenberg und Annika Afting von 143 Teams auf Rang 18. Bestes Team in Jahrgang 8 wurde die Gruppe mit dem Namen „Die Alberts“ um Mika Schonhoff, Marian Mulder, Lena Schaarschuch und Susanna Berndt. In Jahrgang 9 landete Benedikt Helming, Charlotte Ryba, Annika Sieles und Ellen Hofschröer auf Platz 21.

Neu am Georgianum ist das Problem des Monats. Immer zu Beginn eines neuen Monats gibt es auf der Homepage der Schule ein mathematisches Problem, das von den Schülern gelöst werden kann. Der schnellste, der das Problem löst, erhält als Preis einen 10€-Kinogutschein oder einen 10€-Gutschein der Stadt Lingen. Das aktuelle Problem ist unter www.georgianum-lingen.de abrufbar.