Lingen. In Kooperation des Ludwig-Windthorst-Hauses (LWH) und der Ludwig-Windhorst-Stiftung fand am Dienstag, 12. Februar, der vierte politische Stammtisch im "Emslandkeller" statt. Themen des Abends waren die individuellen und gesellschaftlichen Folgen der Smartphone-Nutzung.

Michael Brendel, Studienleiter sowie Öffentlichkeitsbeauftragter im LWH, stellte einige Thesen aus seinem Buch "Mensch-App – Wie Internet und Smartphone unsere Wirklichkeit verändern" vor. „Wissen wir überhaupt, was da geschieht, wenn wir am Smartphone am Swipen sind?“ hinterfragte Brendel direkt zu Beginn. Er informierte, dass jeder im Durchschnitt 180 Minuten pro Tag am Smartphone verbringe. Während digitale Medien auf der einen Seite Kontrolle ermöglichen würden, wenn etwa mit der Smartwatch die Herzfrequenz gemessen wird, gäben die Nutzer auf der anderen Seite Kontrolle ab: Ohne die Informationen im Smartphone seien viele Menschen heutzutage aufgeschmissen. „Das, was wir von der Welt wissen, nehmen wir immer mehr über das Smartphone wahr“, erklärte der Studienleiter. Während es früher eine begrenzte Menge an Meinungsbildnern gegeben habe, wie etwa die Eltern und die Kirche, sei die Anzahl durch Kommunikatoren im Internet heute um ein Vielfaches höher. Brendel stellte im weiteren Verlauf des Abends die These auf, dass sich Menschen in einer Filterblase befänden, da alles, was von der Welt wahrgenommen wird, bereits vorsortiert werde, zum Beispiel durch die Reihenfolge der Google-Ergebnisse. „Wir sind eingelullt in unserer eigenen Welt“, so Brendel.

Im Anschluss an die Vorstellung des Buches luden Michael Brendel und Stefan Botters, Geschäftsführer der Stiftung, zur gemeinsamen Diskussion ein. Viele Fragen wurden erörtert: Wie soll der Mensch mit der Informationsflut umgehen? Inwieweit sollen Kleinkinder an die Medien herangeführt werden? Wie wird man zum mündigen Bürger in der digitalen Welt? Die Teilnehmenden, darunter Eltern, Mediziner und Pädagogen tauschten sich über verschiedene Szenarien aus und nannten vor ihrem beruflichen Hintergrund und ihren persönlichen Erfahrungen vielfältige Argumente. Botters zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf des Abends: „Das Tolle an diesem Format ist, dass ein Großteil der Zeit diskutiert wird und unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen. Ich freue mich bereits auf den nächsten politischen Stammtisch!“

Termine des politischen Stammtischs stehen auf www.lwh.de oder auf www.ludwig-windthorst-stiftung.de.