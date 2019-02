Lingen/Wietmarschen. Im Lingener Stadtgebiet ist es am Mittwochabend zu einer Verfolgungsfahrt gekommen. Gleich mehrere Streifenwagen versuchten über 17 Kilometer einen Mann im BMW anzuhalten. Ohne Erfolg.

Der Fahrer des BMW sollte am Donnerstag gegen 22 Uhr auf dem Willy-Brand Ring in Lingen durch eine zivile Streifenbesatzung angehalten und kontrolliert werden. Offenbar hatte er darauf keine Lust und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Meppener Straße in Richtung Wachendorf, heißt es seitens der Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim. Über die A31 fuhr er in Richtung Süden bis zur Anschlussstelle Lingen in Wietmarschen.

Mann rammt Polizeiwagen

Dort versuchte die Polizei erneut den Wagen auf einem Parkplatzzu stoppen. Wieder ohne Erfolg. Es wurde noch schlimmer: Der Fahrer des BMW rammte dabei einen Streifenwagen und setzte seine Fahrt über die B213 in Richtung Meppen fort. Er wurde immer schneller und erreichte eine Geschwindigkeiten von 250 Stundenkilometer. Trotz bestehender Verbote überholte er mehrere Fahrzeuge.

Polizei sucht Taxifahrer

Ein in Höhe Rükel entgegenkommendes Taxi betätigte dabei die Lichthupe. Der BMW verließ die Umgehungsstraße an der Abfahrt Damaschke in unbekannte Richtung – und hängte die Polizei ab. Die Polizei Nordhorn sucht nun nach dem entgegenkommenden Taxifahrer und weiteren Verkehrsteilnehmern die durch das Fluchtverhalten des unbekannten BMW-Fahrers gefährdet wurden und möglicherweise Hinweise zu dem Fahrer geben können. Es wird gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.