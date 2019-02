Lingen. Die CDU Laxten hat im Ortsrat Pläne zur Verlagerung des Individualverkehrs zwischen Ortsteilen und der Innenstadt auf das Rad vorgestellt. Einer Mitteilung der CDU zufolge sind diese Pläne auf die grundsätzliche Zustimmung aller im Ortsrat vertretenen Fraktionen gestoßen.

Die CDU verwies darauf, dass die Bürger dort schon jetzt zu einem großen Teil von dieser Möglichkeit Gebrauch machen würden. Jedoch fehle es an deutlich gekennzeichneten, und vor allen Dingen sicheren und gut befahrbaren Schnellen Radverbindungen. Neben dem Lili-Bus könne das Fahrrad zu einem erheblichen Teil zu einer Verbesserung der Lebens-und Verkehrssituation in Lingen beitragen.

Dabei sollten nach Auffassung der CDU die vorhandenen Wege entsprechend ausgebessert werden. Dies gilt insbesondere für den Radweg aus dem Gauerbach über den Ortskern Laxten und die Ludwigstraße bis in den Stadtkern. Notwendig ist nach Angaben der CDU die Erneuerung der Radwegdecken, die Regulierung des angrenzenden Bewuchses und ide Ausstattung mit heller LED-Beleuchtung.

Bessere Beleuchtung notwendig

"Insbesondere die Beleuchtung liegt den Mitgliedern des Ortsrates am Herzen", heißt es in der Mitteilung der CDU weiter. Diese Strecke stelle eine sehr intensiv genutzte Verbindung durch Kinder, Jugendliche und weitere Anwohner dar, die auch und gerade zu frühen Morgenzeiten, am Abend und in der Nacht genutzt werde. Das Nadelöhr unter der Umgehungsstraße müsse radfahrergerecht hergerichtet und dem Radverkehr Vorrang gegeben werden.

Eine weitere prekäre Situation ergibt sich nach Angaben der CDU in der Ludwigstraße im weiteren Verlauf zur schon als Fahrradstraße gewidmeten Feldstraße. Für die Radfahrer ist die Nutzung der Ludwigstraße, die von vielen Autofahrern als Abkürzung genutzt werde, häufig ein gefahrvolles Unterfangen. "Beidseitig geparkte Fahrzeuge lassen den Sicherheitsabstand bei Gegenverkehr nicht zu. Hier bedarf es einer verkehrlichen Regelung. " Radfahrergerecht hergerichtet werden müsse auch die Verbindung bis zum Kreisverkehr am Laxtener Brook. Man erwarte von der Verwaltung eine zeitnahe Umsetzung.

Im Frühjahr soll, so gibt die Laxtener CDU in der Mitteilung eine Auskunft des Oberbürgermeisters wieder, an allen Radwegen in Laxten eine Freilegung des intensiven Randbewuchses durch mechanische Maßnahmen erfolgen. Außerdem wird eine Pflasterkolonne im Laufe des Jahres Reparaturmaßnahmen an Rad- und Fußwegen weiterführen.