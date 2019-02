Lingen. Im Rahmen der Vorstandswahlen des CDU-Ortsverbandes Darme ist Heinz Lüken als Vorsitzender im Amt bestätigt worden. Der Verband verzeichnet einen Mitgliederzuwachs.

Zuvor hatte Lüken einer Mitteilung zufolge über zahlreiche Veranstaltungen des CDU-Ortsverbandes informiert. Damit habe man die Bürger stetig über die Aktivitäten im Ortsteil Darme auf dem Laufenden gehalten. Er hob zudem die positive Mitgliederentwicklung hervor. So habe der Ortsverband Darme in den letzten Jahren einen Zuwachs von ca. 20 Prozent zu verzeichnen. Für die in den letzten Jahren geleistete Arbeit und gute Unterstützung dankte er besonders seinen Vorstandsmitgliedern.



Bei den Wahlen wurde Lüken einstimmig zum Vorsitzenden wiedergewählt. Als seine Stellvertreterin bestätigte die Versammlung Annette Senker im Amt. Neuer Mitgliederbeauftragter ist Thorsten Knoop. Daneben wurde Simon Göhler im Amt des Schriftführers bestätigt. Komplettiert wird der Vorstand durch die Beisitzer Ingrid Krüssel, Klaus Ludden, Stephan Schnelle und Christoph Stafflage. Der Vorstand bedankte sich insgesamt bei den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Wintering verabschiedet

Verabschiedet aus dem Vorstand wurde Georg Wintering, der seit 2001 aktiv für die CDU in Partei, Ortsrat und Stadtrat war. Lüken dankte Wintering für sein Engagement in der Politik im Orts- und im Stadtrat.

Nach den Wahlen erläuterte der CDU-Landratskandidat Marc-André Burgdorf die kommenden Herausforderungen im Landkreis. Dazu gehöre unter anderem der weitere Breitbandausbau, die Mobilfunkversorgung, aber auch das Ehrenamt, das die Gesellschaft vor Ort zusammenhalte.