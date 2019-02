Lingen. Der Geflügelzuchtverein Lingen hat im vergangenen Jahr eindrucksvolle Zuchterfolge errungen. Darauf weist der Verein in einer Mitteilung über die Jahreshauptversammlung hin.

Vorsitzender Ansgar Börjes hatte zahlreiche Mitglieder in der Gaststätte Klaas Schaper begrüßt. Dort wurde das letzte Zuchtjahr noch einmal besprochen.

Das 25-jährige Bestehen der Lingener Kleintiertage, bei dem über 1000 Tiere ausgestellt worden sind, ist ein großer Erfolg gewesen. Vereinsmeister Ziergeflügel wurde Philipp Schüring, Vereinsmeister Hühner Leon Deermann und Vereinsmeister Tauben wurde Jan Krieger, alle in der Altersgruppe Jugend. Den Leistungspreis auf Hühner in der Jugend bekamen Philipp Heskamp und Michael Börjes. Den Leistungspreis auf Tauben in der Jugend bekam Frieda Spiekermann. Vereinsmeister Hühner wurde Clemens Grote. Vereinsmeister Tauben Dieter Krieger. Der Leistungspreis auf Tauben ging an Laurenz Krieger.

Bei Emsflower in Emsbüren hat Vereinsmitglied Fabian Frerich den Titel des Kreisverbandsmeisters und Landesverbandsmeisters für Ziergeflügel errungen. Werner Kuper wurde mit seinen Marans schwarz, kupfer Kreisverbandsmeister und Landesverbandsmeister für Hühner. Außerdem errang er mit seinen Andalusier Hühnern in Hannover den Bundessiegertitel. Im letzten Jahr wurden Laurenz Krieger und Werner Hinken zu Landesehrenmeistern gekürt.

Verein mit 66 Mitgliedern

Einige Posten des Vorstands wurden wie folgt gewählt: 2. Vorsitzender Clemens Grote, 1. Schriftführer Thorsten Wallmeyer, 2. Kassenwart Heinz Niers, 1. Jugendobmann Maria Wallmeyer, 1. Gerätewart Reinhard Skubski, Zuchtwart für Ziergeflügel Reinhard Skubski, Ringwart Werner Goldkuhle, Pressewart Julia Diekamp, Kassenprüfer Werner Frerich, Christian Schmidtwilken und Werner Kuper. Benennung der Ausstellungsleitung Ansgar Börjes, Torsten Wallmeyer, Klemens Grote, Reinhard Skubski, Laurenz Krieger, Julia Diekamp, Heinz Niers und Werner Goldkuhle.

Der Verein zählt momentan 66 Mitglieder und in der Jugend 15 Mitglieder. In diesem Jahr wird der Geflügelzuchtverein wieder in diversen Kindergärten mit dem Schaubrüter vertreten sein. Dort können die Kleinsten schon das Wunder erleben, wie aus einem Ei ein kleines Lebewesen schlüpft.

