Lingen. Es war die Kunst-Sensation. Im Oktober 2018 hat sich das Bild "Girl With Baloon" des bekannten Streetart-Künstlers Banksy zum Teil selbst zerstört. Die Schredder-Aktion hat das Werk noch berühmter gemacht. In Baden-Baden wird es derzeit ausgestellt – bewacht von einem Lingener Unternehmen.

Seit 25 Jahren ist er auf der Flucht, wird gejagt von Polizisten, verflucht von Hausbesitzern und verfolgt von Kunstsammlern. Doch niemand weiß, wer der Sprayer Banksy wirklich ist. Seine Bilder sind heute begehrte Sammlerobjekte. Seit Oktober dürfte der Streetart-Künstler seinen ohnehin hohen Bekanntheitsgrad noch gesteigert haben. Das Bild „Girl With Balloon“ war bei einer Auktion, kurz nachdem der Hammer fiel, durch einen im Rahmen verborgenen Schredder gelaufen. Banksy stellte die Aktion später auf seinem Instagram-Account als von langer Hand geplante Kritik am Kunstmarkt dar. (Weiterlesen: Banksy-Kunstwerk zerstört sich nach Auktion von selbst)



Bild einfach umbenannt

Eine kritische Aktion, die sich auszahlt. Vom einstigen Auktionspreis – rund 1,2 Millionen Euro – ist der Wert des Bildes, das in "Love is in the Bin" (Die Liebe ist im Eimer) umbenannt wurde, auf das Doppelte gestiegen. Zunächst wurde es in London ausgestellt, seit dem 5. Februar wird es für einen Monat im Museum Frieder Burda in Baden-Baden präsentiert – und ist für die Besucher kostenlos zugänglich. (Weiterlesen: Wer ist Banksy?)

Anschauen dürfen sich die Besucher das Werk aber nur aus der Distanz. Anfassen? Strengstens verboten. Dass sich daran jeder hält, darauf achten die Mitarbeiter von Kurt Strube aus Lingen. WWS Strube lautet der Name des Unternehmens, das er 1983 eröffnet hat – oder eher gesagt, sein Vater. "Er wollte mir eine Zukunft aufbauen", erinnert sich der heute 56-Jährige an seine Anfänge. Im April 1983 gründete er das Sicherheitsunternehmen mit dem Ziel, Industrieunternehmen zu bewachen. Doch das Telefon blieb zunächst still im Elternhaus, dort wo Strube auch noch heute den Hauptsitz seines Unternehmens hat.



Innerhalb von fast 36 Jahren bundesweit bekannt

Heute hat sich das geändert. Das Handy des Unternehmers leuchtet im Minutentakt auf. Die Anrufe kommen aus ganz Deutschland. Denn Strube ist kein Unbekannter mehr. In den vergangenen beinahe 36 Jahren hat er sein Unternehmen zum bundesweit agierenden Dienstleister für Kultureinrichtungen gemacht.

"Wir wurden von der Muse geküsst" Kurt Strube über seinen ersten Auftrag

Es war 1994, als ein Bekannter von Strube ihm eine Stellenanzeige aus einer Zeitung in Wolfsburg zuschickte. Gerade erst war das Kunstmuseum in Wolfsburg neu gebaut worden und der damalige Leiter des Museums, Henning Schaper, suchte jemanden, der Aufsichtsdienstleistungen übernahm. Eine Herausforderung für das Lingener Unternehmen. Denn: "Unser Wachpersonal hatte bis dahin eher weniger Publikumskontakt." Strube hatte Glück: Trotz fehlender Erfahrung auf diesem Gebiet erhielt er den Auftrag. Das Unternehmen WWS musste neu aufgestellt werden.

Zum Bereich industrielle Wachdienstleistungen kam ein Komplettpaket für kulturelle Einrichtungen hinzu. Die Aufgabengebiete wurden auf Gebäudereinigung, Gebäudetechnik, Garderobenservice, Sekretariat- sowie Kassen- und Informations-Service zusätzlich ausgeweitet. Mittlerweile beschäftigt Strube, dessen Sohn Kurt auch im Unternehmen tätig ist, deutschlandweit 2000 Mitarbeiter – nur für den Kernbereich Kultureinrichtungen. 240 museale Einrichtungen werden laut Strube derzeit betreut, koordiniert wird das von Niederlassungen in Lingen, Berlin, Nürnberg, Neuss, Mannheim Weimar und Wolfsburg. Darunter sind Einrichtungen wie die Gedenkstätte Berliner Mauer, „Topographie des Terrors” oder die East Side Gallery, ebenfalls in Berlin. Hinzu kommen aber auch Einrichtungen mit Werken der Modernen Kunst, die Villa Hügel, in der die Kulturstiftung Ruhr ihren Sitz hat sowie das Kunstmuseum des Erzbistums Köln Kolumba.

Anzeige Anzeige

Mitarbeiter müssen kunstinteressiert sein

Die Bandbreite ist groß und das Personal gefordert. Obwohl das Berufsfeld Sicherheit eigentlich von Männern dominiert wird, ist der Frauenanteil bei Strube hoch, sagt er. Das liegt vermutlich auch an den Anforderungen, die der 56-Jährige an sein Personal stellt. So müssen die Mitarbeiter die Kunstobjekte beispielsweise nicht nur bewachen, sie dienen auch als Ansprechpartner für die Besucher, beantworten bei Bedarf Fragen zu dem Kunstwerk oder Künstler. Damit dies möglich ist, erhalten sie zuvor kuratorische Führungen, müssen jedoch auch kunstinteressiert sein. Sich also auch mit Banksys Werken wie jetzt in Baden Baden auskennen. Eine weitere Referenz für Strube, die er wieder Henning Schaper zu verdanken hat, der mittlerweile das Museum Frieder Burda als Direktor leitet.

Strube, der eine Leidenschaft für schnelle Autos hat und jedes Jahr in der Grafschaft Bentheim die Charity-Veranstaltung "Track & Drivers" zugunsten der Tafel Lingen auf die Beine stellt, hat mittlerweile aber auch die Leidenschaft zur Kunst für sich entdeckt. Auch durch seine Frau Anke und seine Kinder Clara und Kurt. Obwohl der Unternehmer "am Anfang mit Kunst gar nichts anfangen konnte". (Weiterlesen: Luxusautos „erfahren“ 24.300 Euro für Lingener Tafel)

Fotopreis im Wert von 5000 Euro

Mittlerweile hat er selbst eine beachtliche Kunstsammlung, darunter auch Werke aus dem Emsland, wie von dem 2010 verstorbenen Lingener Künstler Beringer Altmann. Strube ist fasziniert von der Kunst, will andere Menschen auch bewegen, sich auf Museen einzulassen und vergibt deswegen seit 2012 alle zwei Jahre einen Fotopreis an Fotografen und Hobby-Fotografen. Das Motto: "Museum erleben". (Weiterlesen: Fotos erzählen Geschichten aus Museen) Die eingesandten Fotos kommen überall her. Sei es aus Österreich, Deutschland oder der Schweiz – und vielleicht sind 2020 auch Fotos von Banksys Werk aus Baden-Baden unter den Einsendungen.