Lingen. Vor dem Hintergrund des Beschlusses über neue Gewerbeflächen im Lingener Ortsteil Clusorth-Bramhar haben sich die Bürgernahen dafür ausgesprochen, den Flächenverbrauch in der Stadt in einem vernünftigen Rahmen zu halten und trotzdem die regionale Wirtschaft zu fördern.

Dies sei keinesfalls ein Spagat, wie mancher meine, sondern vernünftige Kommunalpolitik, um die vielen Facetten einer attraktiven Stadt in Einklang zu bringen, betonen die BN in einer Mitteilung. Gegen gute und nachhaltige Gewerbeflächen hätten die Bürgernahen grundsätzlich nichts. Was solche Gebiete auszeichne, würden zum Beispiel die Gelände der Firma Rosen, der innovative Gewerbecampus Lühn oder Neuansiedlungen im Gewerbepark Ochsenbruch zeigen.

Insgesamt 170 Hektar freie Gewerbe- Industrie- und Mischgebietsflächen weist die Wirtschaftsförderung der Stadt nach Angaben der BN aktuell aus. Die Behauptung, die landwirtschaftlich genutzten Äcker in Clusorth-Bramhar würden dringend gebraucht,sei also so nicht haltbar. "Im Bebauungsplan 9 und 10 an der Bremer Straße werden aktuell vier Baugrundstücke angeboten. Zwei davon bereits seit Dezember 2013 – also seit über fünf Jahren. Ein Indiz dafür, dass diese Grundstücke offenbar doch nicht so attraktiv sind, wie es aus Clusorth-Bramhar verlautet", so die BN in der Erklärung

"Unattraktive Lage"

Der Erweiterung der Firma Fenster Bojer steht aus Sicht der Bürgernahen nichts im Wege, ganz im Gegenteil. In den aktuellen Beratungen sei dieser Betrieb aber mit keinem Wort in den Vorlagen vorgekommen. "Statt dessen wird mündlich behauptet, dass es sich bei dem neuen Bebauungsplan ausschließlich um Grundstücke für Bojer handelt. Das ist schlichtweg falsch, denn etwa die Hälfte des Gebietes wird aktuell auf dem freien Markt angeboten", so die Bürgernahen. Ob und wann sich welche Betriebe an der nordöstlichen Grenze der Stadt ansiedeln werden, sei gar nicht Teil der Beratung und steht auf einem völlig anderem Blatt.

Für viele Gewerbetreibenden dürfte die Lage dort vor allem eins sein: unattraktiv, so die BN. In der letzten Sitzung des Lingener Rates war die Position der Bürgernahen auf Kritik gestoßen.