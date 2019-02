Lingen. Professor Ingmar Ickerott wird zum 1. März 2019 neuer Dekan des Campus Lingen. Ickerott lehrt Betriebswirtschaftslehre,insbesondere Logistikmanagement, an der Fakultät Management, Kultur und Technik.

Ickerott löst Dekan Professor Thomas Steinkamp ab, dessen vierjährige Amtszeit am 28. Februar endet. Er bedankte sich bei Steinkamp für dessen Arbeit und sagte, Steinkamps Amtszeit sei "sehr erfolgreich" gewesen. Steinkamp habe in den vergangenen Jahren wichtige Entwicklungen in Gang gebracht, wie die Entscheidungsprozesse zum Bau des zukünftigen Laborgebäudes, betonte Ickerott.

Werdegang des neuen Dekan



Der gebürtige Nordhorner Ickerott machte 1996 sein Abitur am Missionsgymnasium St. Antonius in Bardel. Nach dem Abitur studierte er Betriebswirtschaft an der Universität Osnabrück und schloss sein Studium als Diplom-Kaufmann ab. Er blieb an der Uni Osnabrück, arbeitete dort für sechs Jahre am Institut für Informations-Management und Unternehmensführung, und promovierte zum Doktor der Staatswissenschaften.

Zwischenzeitlich war Ickerott bei der Accenture GmbH in Kronsberg sowie bei der Bertelsmann AG in Versmold, Düren und Dublin tätig. Ab Sommersemester 2010 lehrte der heute 42-Jährige Betriebswirtschaft, insbesondere Logistikmanagement, an der Hochschule in Osnabrück. 2012 wechselte Ickerott auf den Campus Lingen. Nach mehreren Jahren in Osnabrück lebt der Grafschafter mittlerweile wieder in Nordhorn. Er ist verheiratet und hat drei Söhne.

Regional und überregional gut vernetzt

Sein Vorgänger Steinkamp war erfreut über den Dekan-Wechsel: „Professor Ickerott ist regional und überregional bekannt." Ickerott verfüge aufgrund seiner Forschungsprojekte sowie wissenschaftlichen Mitarbeit in der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Hochschule in Osnabrück über eine breite Vernetzung. Auch zu vielen Unternehmen seien Ickerotts Kontakte nicht abgerissen. "Zudem war auch er an den Planungen für das neue Laborgebäude beteiligt“, erklärte Steinkamp.