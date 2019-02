"Facebook ist bei Kindern und Jugendlichen nicht mehr in" CC-Editor öffnen

DasThema erläuterte Moritz Becker (Dritter von links). Eingeladen hatte die "ElternBildung Lingen" ins Theater an der Wilhelmshöhe. Über die gute Resonanz freuen sich Frank Wesendrup vom Jugendschutz der Stadt Lingen, Hiltrud Frese, Opferhilfebeauftragte der Polizeiinspektion Emsland, Grafschaft-Bentheim, Peter Siebert, Internet-Prävention Polizeiinspektion, Natalie Heinen, Beratungsstelle Logo, Natalia Grinke, Jugendschutz der Stadt Lingen.(v.l.n.r.). Foto: Johannes Franke

Lingen. „Whatsapp, Instagram und Snapchat – Was geht uns Eltern das an? Dieser Frage nachgegangen ist jetzt bei einem Vortrag in Lingen der Pädagoge Moritz Becker vom Verein zur Förderung der Medienkompetenz „Smiley“ aus Hannover.