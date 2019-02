An die kriegerischen Ereignisse aus der Lingener Festungszeit erinnert die neue Ausstellung „Leben hinter Wall und Graben“, die am Sonntag (17.2.) eröffnet wird. Das Museumscafé im Kutscherhaus ist an diesem Tag ab 14 Uhr geöffnet. An die kriegerischen Ereignisse aus der Lingener Festungszeit erinnert die neue Ausstellung „Leben hinter Wall und Graben“, die am Sonntag (17.2.) eröffnet wird. Das Museumscafé im Kutscherhaus ist an diesem Tag ab 14 Uhr geöffnet. Foto: Emslandmuseum, Bestand Hartmut Oosthuys

Lingen. Um Lingen als Festungsstadt dreht sich die neue Sonderausstellung „Leben hinter Wall und Graben“, die am 17. Februar um 16 Uhr im Emslandmuseum eröffnet wird. Sie geht insbesondere der Frage nach, wie "Leben Traditionen aus den Kriegszeiten der Festung Lingen bis heute die Geschichte, das Stadtbild, das Brauchtum und das Leben in der Stadt gestalten. Die Ausstellung ist eine Gemeinschaftsproduktion der Museen in Lingen und Coevorden unter dem Dach des deutsch-niederländischen Forschungsprojektes „Grenzkultur“ der Emsländischen Landschaft und der Ems-Dollart-Regio.