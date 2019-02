Die Musikschule des Emslandes in Lingen lädt am Sonntag, 3. März 2019 zum Tag der offenen Tür ein. Foto: Janko Woltermann

Lingen. Die Musikschule des Emslandes bietet auch in diesem Jahr in Lingen einen „Tag der offenen Tür“ an: Er findet am Sonntag, 3. März, in der Musikschule an der Wilhelmstraße 49 statt.